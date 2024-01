Equivoci, intrighi e tante risate con la ’Signora Omicidi’

Prosegue al Dragoni di Meldola la stagione di prosa, promossa dal Comune con il sostegno della Regione Emilia Romagna e del Ministero della Cultura. Domani alle 21 andrà in scena ‘La signora Omicidi’ di William Arthur Rose con Giuseppe Pambieri e Paola Quattrini per Acast Produzioni. L’adattamento è di Mario Scaletta con Mario Scaletta, Rosario, Rosario Coppolinio, Roberto D’Alessandro, Marco Todisco con la regia di Guglielmo Ferro.

Una commedia ricca di humor e divertenti intrighi, situazioni ambigue ed equivoci esilaranti, ambientata in una Londra degli anni ’50 che fa da sfondo all’improbabile incontro tra Louise Wilberforce, arzilla e svampita affittacamere, e il misterioso professor Marcus, presunto musicista, in realtà capobanda di un pericoloso gruppo di malviventi che Louise finirà per smascherare.

"La Signora Omicidi è una ‘macchina’ perfetto – dice il regista Guglielmo Ferro –; avere la possibilità di lavorare con attori meravigliosi come Paola Quattrini, Giuseppe Pambieri e tutti gli altri compagni di viaggio, mi ha dato la possibilità di costruire uno spettacolo in cui pubblico e attori vivono insieme la commedia, in uno scambio continuo di emozioni e divertimento".

Prevendite a partire da oggi presso la biglietteria del teatro Diego Fabbri (corso Diaz 38/1) dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18. Prenotazioni telefoniche (0543.26355) da martedì 9 gennaio dalle ore 11 alle ore 13 e dalle 16 alle ore 18. Biglietti online Vivaticket. Ai biglietti acquistati online sarà applicata una maggiorazione da parte del fornitore del servizio. Nella sera di spettacolo la biglietteria del Teatro Dragoni aprirà alle 20. Prezzi: da 15 a 26 euro. Info: 0543 26355 e www.accademiaperduta.it

