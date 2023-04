Era davvero il caso di litigare?

Marco Bilancioni

Dicono che in uno dei primi incontri della neonata F.A. con gli operatori turistici, a un certo punto qualcuno chiese: "Ma voi avete mai avuto clienti atterrati a Rimini?". Alzò la mano un albergatore di Gatteo Mare: "Io sì. Una volta". Fine della storia. Al netto dei campanilismi, questa è la situazione: i forlivesi, salvo specifici voli, non si servono di Rimini, piuttosto di Bologna; chi cerca Cervia, Cesenatico o i lidi ravennati non atterra a Rimini. Dopo decenni, si potrebbe prenderne tutti atto.