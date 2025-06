Era fuori dal bar, travolto da un Suv. Il Pd piange Nuzzolo: "Un esempio"

Un’intera comunità politica sconvolta da una tragedia assurda nel cuore dell’Appennino romagnolo, in una zona – una piccola frazione di montagna, Poggio alla Lastra – dove non si pensa che possa mai accadere nulla di simile. E invece Gabriele Nuzzolo, giovane segretario del circolo Pd di Santa Sofia e consigliere comunale nello stesso paese, lì ha perso la vita, sulla soglia dei 34 anni (li avrebbe compiuti a luglio) domenica sera, travolto da un suv in retromarcia nei pressi di un chiosco-bar. Poteva essere una strage: con lui c’era un gruppo di otto persone e tre sono rimaste ferite, tutte fortunatamente in modo lieve.

Erano le 19 di domenica quando il veicolo, un Range Rover, è piombato durante una manovra in retromarcia, ma in forte accelerazione, sulle panche di legno del Chioschetto di Poggio alla Lastra, frazione nel Comune di Bagno di Romagna ma situata nella limitrofa vallata del Bidente, poco sopra Santa Sofia. Alla guida del Suv una 27enne di Rimini, adesso indagata per omicidio stradale (atto dovuto).

Secondo quanto hanno dichiarato i presenti ai carabinieri di Bagno di Romagna, intervenuti per i rilievi, la giovane mostrava segni di un possibile attacco epilettico, tanto che il suo piede destro anche dopo il terribile schianto continuava, secondo le testimonianze, a premere sull’acceleratore. Poi, quando la ragazza si è ripresa ed è stato possibile effettuare l’alcol test, l’esito è risultato negativo.

Nuzzolo è rimasto schiacciato fra il mezzo, le panche e il muretto retrostante, senza aver il tempo di reagire. Gli altri vicini a lui, invece, sono riusciti a reagire e a scansarsi. Alcuni non erano sulla traiettoria del veicolo e hanno assistito inermi al terribile incidente. Fra i presenti due infermiere che hanno provato a soccorrere l’amico, praticandogli il massaggio cardiaco fino all’arrivo degli uomini del 118 con tanto di elimedica. Le condizioni di Nuzzolo però erano troppo gravi e l’uomo non ce l’ha fatta.

La comunità dell’alto Bidente è sgomenta per la sua scomparsa. Oltre che per il suo impegno politico, il giovane era conosciuto per le attività in paese e per essere tecnico di laboratorio nell’unica scuola superiore della vallata, l’Istituto Ipsia Vassallo della vicina Galeata. La sindaca di Santa Sofia Ilaria Marianini ha rinviato un’assemblea in programma ieri e il consiglio comunale previsto per venerdì.

Ieri, al diffondersi della notizia, sono piovuti i messaggi di cordoglio per lo sfortunato giovane. La stessa segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein ha voluto ricordare Nuzzolo, che aveva conosciuto in una sua recente visita a Santa Sofia durante la campagna elettorale per le regionali di Michele de Pascale. "La notizia del tragico incidente – ha scritto Schlein – ci addolora profondamente. Gabriele Nuzzolo non era solo un consigliere comunale e segretario del Partito Democratico a Santa Sofia, ma un punto di riferimento per la sua comunità, profondamente impegnato nella vita scolastica e civile. La sua dedizione al servizio pubblico lo ha reso una figura stimata e apprezzata da tutte e tutti".

Il presidente della Regione de Pascale ha sottolineato che "Gabriele rappresentava i valori del servizio pubblico, della passione civile e dell’impegno politico". E il suo, predecessore Stefano Bonaccini, parlamentare europeo, ha scritto: "Gabriele, ti ho conosciuto come persona di rara sensibilità e generosità in ogni cosa che facevi, fosse guidare il Pd locale, impegnarti in consiglio comunale o nelle associazioni di volontariato a cui non facevi mai mancare supporto e passione". Messaggi fra gli altri anche da Gessica Allegni, assessora regionale forlivese, e dal segretario emiliano-romagnolo dei dem Luigi Tosiani oltre che da quello territoriale Enrico Monti e dagli alleati di Sinistra Italiana ed Europa Verde. Cordoglio anche dal centrodestra: "Davanti a una giovane vita spezzata in questo modo la nostra comunità politica è vicina a chi sta affrontando questo momento di grande dolore" ha detto l’onorevole Alice Buonguerrieri, che ha espresso le condoglianze sue e di Fratelli d’Italia, mentre Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia, ha ricordato Nuzzolo come "un giovane impegnato nella vita pubblica, appassionato del proprio territorio e vicino ai bisogni della comunità".

Ieri sera era ancora da stabilire la data del funerale.