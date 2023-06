Era meglio il dialogo Il coordinatore Valmori: "Scene non necessarie"

Stefano Valmori, rappresentante del quartiere Romiti, lei martedì sera era tra i manifestanti?

"No, non ho partecipato".

Perché?

"Non dico che non ritenessi giusto il principio alla base, ma penso ci siano altri modi per tenere viva l’attenzione sul quartiere".

Quali?

"Sicuramente preferisco la strada del dialogo con le istituzioni. Come quartiere abbiamo in programma molti incontri con le istituzioni, anche pubblici, durante i quali i cittadini avranno modo di dire la loro e parlare dei problemi che stanno affrontando".

Lei, quindi, avrebbe evitato la manifestazione?

"Siamo in democrazia ed è giusto che ci sia spazio anche per le proteste popolari. Senz’altro non mi è piaciuto il gesto di bloccare le auto in transito, ma mi hanno riferito che molti di quelli che hanno manifestato con le modalità più accese non sono dei Romiti".

Chi sono?

"Penso che siano persone da fuori, forse nemmeno alluvionati".

C’era, però, anche chi non ha più casa e auto e si è sentito offeso dal passaggio.

"Sì, senz’altro. Anche io ho subito dei danni, ma non penso che la soluzione sia mettersi in mezzo alla strada brandendo una pala".

Lei approva la scelta di far passare da viale Bologna la Mille Miglia?

"Non dico questo. Dico solo che la scelta del passaggio da una strada così dilaniata è stata forse antecedente rispetto all’alluvione. In ogni caso è stata fatta dall’amministrazione, non compete al comitato di quartiere".

Il quartiere avrebbe potuto prendere l’evento come un momento di festa?

"Questo non lo so, ognuno lo prende come vuole. Penso, però, che in un periodo di tensione come questo non ci fosse bisogno di vedere scene come quelle che si sono generate martedì sera. Non era proprio il momento, e lo dico pur ribadendo la libertà di ciascuno di dimostrare il suo dissenso, se lo ritiene opportuno".

Quale sarà il vostro prossimo passo, come comitato?

"Incontreremo le istituzioni e chiederemo loro di mettere nero su bianco quali saranno le mosse per tamponare i tantissimi problemi che ancora abbiamo e che continueremo ad avere nei prossimi anni".

Quali sono le criticità che dovrete affrontare ora?

"Ci sono persone che adesso, passata la prima fase dell’emergenza, devono rientrare in abitazioni che hanno subito danni enormi. Ci saranno spese fortissime da sostenere e abbiamo bisogno di aiuto in questo".

I manifestanti della Mille Miglia erano lì per chiedere di non essere dimenticati. Lei non ha paura che questo sia un rischio concreto?

"No, perché so che faremo in modo che non succeda e lo faremo cercando confronti diretti e portando avanti dialoghi costanti. Come rappresentante di quartiere mi sento di prometterlo: i Romiti non saranno dimenticati".

Sofia Nardi