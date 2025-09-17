Era ubriaca, non c’è stupro. Assolto: rischiava sette anni: "Incitò l’uomo a un rapporto"

Non c’è reato, assolto. L’imputato soffoca a stento l’assalto di gioia e liberazione. Rischiava sette anni e mezzo di carcere, per violenza sessuale.

L’avvocato Alessandro Sintucci (che difendeva il 55enne forlivese assieme a Marco Baldacci) al termine della contesa si gira avvitando un’occhiata d’intesa con l’assistito. La condanna a 8 mesi di reclusione per la cessione di cocaina alla ragazza che prima del verdetto era vittima di uno stupro, non sono comparabili coi sette anni e mezzo della richiesta di condanna del pm Federica Messina, dissolti dal verdetto di ieri nell’esito di primo grado. Otto mesi che (su disposizione del tribunale, presieduto da Monica Galassi, a latere de Leva e Priore) l’imputato sconterà coi lavori socialmente utili.

Cardine del processo, come sempre, l’interpretazione dei fatti attraverso calibratura della legge. Ma stavolta il caso è scivoloso. Ad accendere la miccia è una ragazza di 25 anni che firma un’accusa gravosissima, violenza sessuale: "Il mio collega mi ha stuprata, ha approfittato di me quando ero ubriaca...". L’indagine è una folgore. Le parole della giovane si tramutano in pochi giorni in uno schiocco di manette per il 55enne forlivese. Arrestato dalla polizia in custodia cautelare in carcere (poi via via calmierata verso la libertà). Per lui, esistenza capovolta. E tramite i suoi avvocati, fin dal primo istante, inneggia alla propria innocenza: "Lei era consenziente... anzi lei stessa mi ha spronato ad avere un rapporto sessuale, quando a casa mia ha cominciato a toccarsi sul divano...".

I due s’erano visti al pranzo aziendale. Natale 2023. Al termine del banchetto però la 25enne accusa pesantemente l’alcol ingerito. Palesemente ubriaca. Così si fa accompagnare dal collega 55enne. Fanno un po’ di giri in auto per Forlì (lui ne approfitta anche per fare delle commisioni) e poi vanno a casa (di lui). E lì succede tutto. Con annesso consumo di cocaina (quello che è costata la condanna a 8 mesi). Quindi, la serata termina in un locale. Insieme.

Il giorno però dopo la donna capisce di "avere avuto un rapporto sessuale contro la mia volontà...", scrive nella querela. Ed ecco l’inchiesta. Da una parte l’accusa parla di "totale incapacità della vittima di intendere e volere... e l’imputato ha approfittato della situazione con dolo, senza chiedere il consenso della donna... da parte di lei c’era la capacità motoria ma non quella cognitiva...". Dall’altro versante, la rappresentazione della difesa: "Come recita una recente pronuncia della Cassazione, un conto è la totale incapacità di intendere e volere, un conto è la condizione fisica dovuta all’assunzione di alcol... la ragazza non era incapace di intendere... anzi ha invitato palesemente l’uomo ad avere un rapporto con lei...". Tesi vincente, accolta dal tribunale. Nessuna violenza, nessun reato, imputato assolto.

Maurizio Burnacci