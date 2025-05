Era uno dei ’Gialli del Calvario’. Decio Raggi, eroe forlivese

Presentata al Sacrario dei caduti di corso Diaz la la cerimonia di intitolazione al tenente Decio Raggi da parte del comitato di Forlì-Cesena e Rimini dell’associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra. L’evento ci sarà oggi alle 10.30 nello stesso luogo e omaggerà il militare romagnolo, primo decorato con medaglia d’oro nel primo conflitto mondiale.

Appartenente all’esercito italiano, Raggi era alfiere della Brigata Casale, il cosiddetto Reggimento dei forlivesi che, durante la Grande Guerra, si guadagnò il nome di ’Gialli del Calvario’ nelle sanguinose giornate del monte Calvario e di Gorizia. Raggi fu colpito da un proiettile salendo in piedi sul lato di una trincea e morì in ospedale a Cormons il 24 luglio 1915. "Intendiamo promuovere iniziative culturali come questa – spiega il presidente Fabrizio Ragni – per ricordare tutte le medaglie d’oro romagnole. Fra l’altro sarà esposta la divisa originale che Raggi indossava mentre fu ferito a morte, portata dal museo di Asiago da suo nipote Francesco Paolo Raggi".

"Vogliamo continuare a raccontare la storia dei nostri eroi – spiega Ugo Berti, coordinatore delle associazioni combattentistiche forlivesi –. Organizziamo tutto l’anno 7-8 mostre dal Risorgimento alla seconda guerra mondiale, coinvolgendo anche gli istituti scolastici. Voglio ringraziare anche l’ex presidente Sergio Gori e Vittorio Ragazzini, recentemente scomparso, che si sono impegnati per fare del Sacrario uno spazio di memoria condivisa". Il segretario dell’associazione Giovanni Casadei Baldelli precisa che "siamo nati nel 1917 e in tutti questi anni abbiamo prestato assistenza agli iscritti per le domande di pensioni di guerra e organizzato cerimonie e pellegrinaggi in luoghi simbolo come Marzabotto o Monte Grappa".

Gianni Bonali