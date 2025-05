Ercolani, premio alla carriera per il primario

Giorgio Ercolani, direttore del dipartimento di Chirurgia dell’ospedale ‘Morgagni-Pierantoni’ e professore ordinario di Chirurgia Generale dell’Università di Bologna è stato insignito del titolo di ‘Cavaliere di platino – premio alla carriera’ in ambito medico. Il riconoscimento è stato conferito da Devis Paganelli, ambasciatore per la pace e per i diritti civili e diplomatico non governativo della Diplomatic Mission Peace and Prosperity accreditato alle Nazioni Unite, Nato, Usa e Ue. La prestigiosa onorificenza viene riconosciuta a chi si è contraddistinto "per talento, merito, coraggio, intraprendenza, tenacia, sostenibilità e per l’Impegno nel sociale".