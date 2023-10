Ercole Baldini ‘leggenda’. Una mostra al San Domenico con cimeli, foto e filmati: "E l’omaggio continuerà"

Forlì celebra Ercole Baldini, una ‘leggenda italiana’, per citare il titolo della mostra su di lui che ospiterà il San Domenico. A circa un anno dalla sua scomparsa, avvenuta il 1° dicembre 2022, tra filmati d’epoca, foto e cimeli, verrà così ricordato dalla sua città dall’11 novembre al 7 gennaio, con una esposizione a cura del giornalista Beppe Conti, autore anche di un libro proprio sul ‘Treno di Forlì’.

"Siamo orgogliosi di omaggiare un uomo generoso – afferma il sindaco Gian Luca Zattini – che, oltre a essere stato un campione nel ciclismo, lo è stato anche nella vita, da dirigente e imprenditore. Ma non ci fermeremo qui. Abbiamo in programma altre iniziative che coinvolgeranno la città nel ricordo di Ercole Baldini. Insomma visto che il mondo non ha riconosciuto a sufficienza Baldini, lo facciamo noi". Sono recentissime le decisioni del Giro d’Italia e del Tour, che passeranno da queste parti nel 2024 ma senza solennizzare il ricordo del campione. Valerio Melandri, assessore alla cultura, rimarca come "sia la prima volta che mettiamo a disposizione i musei San Domenico per un’iniziativa del genere, a parte le grandi mostre e le rassegne fotografiche".

Il fratello del campione, Bruno, e i figli Mino e Riziero si dicono "molti contenti della mostra e sicuri che il babbo e la mamma, che era il suo migliore gregario, sarebbero stati felici di un evento bello e di alto livello". La famiglia Baldini ha messo a disposizione molto del materiale presente nel piccolo museo della casa di Villanova. Nelle sale del San Domenico si potranno ammirare gli scatti fotografici di Walter Breveglieri, i cimeli di una carriera ricca di successi internazionali, poster e filmati d’epoca concessi dalla Rai e dalle tv internazionali.

"La mostra – spiega Daniele Mezzacapo, vicesindaco e assessore allo sport – lega i due mondi dello sport e della cultura e celebra il nostro campione più importante che ancora oggi viene associato a Forlì e ai suoi trionfi mondiali. Tutte le associazioni, ciclistiche e non, dovrebbero visitarla, perché è un evento unico che arricchisce la città".

La mostra è organizzata dal Comune, in sinergia con Minerva edizioni e il giornalista Beppe Conti: sarà accompagnata, in alcune serate di venerdì in fase di definizione, da incontri in cui si parlerà del ciclismo di ieri e di oggi, con ospiti come Francesco Moser, Beppe Saronni, Gianni Bugno, Claudio Chiappucci, Davide Boifava e Davide Cassani. "Stiamo contattando altri personaggi – afferma Beppe Conti – per celebrare Ercole Baldini. Lo scrittore e regista Mario Soldati diceva che campioni come lui, insieme a Fausto Coppi, Gino Bartali e Alfredo Binda, andrebbero studiati nelle scuole. Ero un tifoso di Baldini e fu proprio lui, nel 2000, a dirmi di scrivere un libro su di lui e, alla fine, ci sono riuscito". L’editore Roberto Mugavero ha annunciato che le foto della mostra, riproduzioni stampate su tela, "dopo la chiusura dell’esposizione saranno donate al Comune di Forlì per poter organizzare il 26 gennaio prossimo, data del compleanno di Baldini, un’asta benefica con incasso a favore dei cittadini colpiti dall’alluvione".

E mentre il sindaco Zattini chiede se qualcuno avesse per caso la biglia con l’effigie di Ercole, parte dai figli Mino e Riziero un appello a tutti i forlivesi: "Chi avesse vecchie foto amatoriali, oggetti dell’epoca o i cartelli in legno esposti dai tifosi lungo il percorso delle gare, li metta a disposizione: verranno riprodotti per avere ulteriori materiali sul ciclismo che fu".