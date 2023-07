Eredità delle giunte di sinistra: problemi ed eccellenze

Caro Riccardo, forse dipende dalle recenti dichiarazioni di Zattini, forse dall’avvicinarsi della scadenza elettorale (e queste due stesse cose paiono collegate), ma si sta aprendo un dibattito sulla Forlì di questi 4 anni e quella dei decenni precedenti. Andiamo con ordine: questa giunta è stata più propositiva di quella di Drei, che perse molta spinta dopo il rimpasto. Mi sembra una considerazione oggettiva: poi naturalmente il punto sarà valutare l’efficacia dei progetti in cantiere o realizzati. Forlì era un dormitorio? C’è del vero ma è troppo semplicistico: Forlì è una città che a un certo punto ha perso la propria vocazione, insieme alle grandi fabbriche; poi la crisi economica ha mandato in difficoltà anche le piccole attività. A quel punto, si potevano gestire i servizi esistenti, oppure si poteva rilanciare in altra direzione. Lì (per intuizione di Dolcini e della Fondazione) è nato il filone della cultura che i sindaci Pd hanno assecondato e, mutatis mutandis, anche Zattini sta proseguendo: se non lo ritenesse fecondo, non agirebbe su Verzocchi, miglio bianco, museo del volo, ex Gil eccetera. Più ‘politica’ la scommessa – vinta – sull’università: da Masini a Drei tutti ci hanno creduto. Perciò Zattini ha ereditato sia problemi cronici sia eccellenze. I politici di sinistra devono fare un esame di coscienza? Gli ultimi ex amministratori sono fuori da tutto. E il problema delle nuove leve è che paiono inconsapevoli dei loro successi e battaglie.