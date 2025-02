Eremo di Gamogna, domattina la festa di San Pier Damiani

Si celebra domani all’eremo di Gamogna la festa di San Pier Damiani, con una messa alle 11. In comune di Marradi, ma ai confini fra i territori di Tredozio, Modigliana e San Benedetto in Alpe, l’eremo è raggiungibile dalla Romagna da due parti: dalla valle dell’Acereta, raggiungendo Lutirano da Modigliana, sia a piedi che in auto; e da San Benedetto in Alpe in auto dalla strada provinciale San Benedetto in Alpe-Marradi fino al passo dell’Eremo, proseguendo poi a piedi per circa un’ora.

Il 21 febbraio è anche il giorno in cui fanno ritorno all’eremo dal monastero della Badia Fiorentina di Firenze, dopo la pausa invernale, le monache delle Fraternità monastiche di Gerusalemme (fondate in Francia da padre Pierre Marie Delfieux), per rimanervi fino al tardo autunno. L’eremo di Gamogna da una ventina d’anni, cioè da quando sono tornate le monache, è un punto di riferimento spirituale, specialmente per i giovani, e meta di pellegrinaggi da tutta la Romagna e a livello nazionale, in particolare durante la buona stagione.

La festa di San Pier Damiani è ancora molto sentita fra le popolazioni dell’Appennino tosco-romagnolo, perché il santo ravennate, non solo fondò l’eremo e il sottostante monastero di San Giovanni Battista in Valle Acereta (oggi Badia della Valle, dove ora si trova anche un noto agriturismo) nel 1053, ma anche perché è uno dei personaggi più importanti della storia ecclesiastica e civile dell’XI secolo. Fu vescovo di Ostia, cardinale nella Curia romana, consigliere di papi, re e imperatori, ma anche autore di vari trattati della cultura medievale, tanto che Dante, in esilio a lungo in queste zone, gli dedica grande spazio nel XXI canto del Paradiso.

San Pier Damiani (Ravenna 1037-Faenza 1072, nella cui cattedrale è sepolto) ha scritto anche la vita di San Romualdo, fondatore di vari eremi e monasteri nell’Appennino, fra cui quello di San Benedetto in Alpe con l’eremo sopra la cascata dell’Acquacheta (nel 1021) e quello più famoso di Camaldoli (1024), all’interno del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, dove tutt’ora vivono i monaci Camaldolesi.

