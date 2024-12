Eremo di Montepaolo, successo per la guida storico-artistica

La nuova guida storico artistica dell’eremo santuario di Montepaolo sta ottenendo un buon successo e continue richieste. Lo racconta madre Mariangela Bagnolini, superiora delle monache Clarisse che dal 2019 vivono all’eremo di Sant’Antonio, sul crinale fra Castrocaro e Dovadola (in quest’ultimo comune), nell’ultimo numero del giornalino Voci da Santa Chiara. Secondo la superiora, la nuova guida "è un piccolo strumento di conoscenza e approfondimento, sia della vita di Antonio di Padova, sia della storia del luogo, nonché uno stimolo per ricercare nuove informazioni, chiarire aspetti incerti, completare, il più possibile, il testo e arricchirlo di nuove foto". La scorsa estate la nuova guida è stata presentata dal vicario generale della nostra diocesi don Enrico Casadei, dal parroco di Dovadola don Giovanni Amati e dallo storico Gabriele Zelli. La guida, che si avvale della presentazione scritta dal ministro provinciale dei frati francescani di Padova che svolgono servizio liturgico al santuario, fra’ Roberto Brandinelli, continua a suscitare interesse e richieste anche fuori dalla Romagna (info e prenotazioni: santachiarafaenza@gmail.com; 0543.934723).

Scrive fra’ Brandinelli: "Mentre molti luoghi fiorenti nei primi secoli di storia del francescanesimo oggi sono abbandonati o pressoché dimenticati, Montepaolo vive una stagione favorevole, di cui pochi luoghi così isolati possono godere." Eppure nei secoli, "le frane si sono verificate più volte; l’attuale chiesa-santuario è almeno la terza costruita in onore del Sant’Antonio, ma sempre lo Spirito ha suscitato qualcuno che si prendesse a cuore il lavoro, che raccogliesse il contributo della gente, come dei grandi, per poter ridare vita a questo luogo".

È anche quello che stanno facendo le Clarisse, dopo le frane dopo l’alluvione del maggio 2023 che le avevano allontanate per mesi o le scosse di terremoto del settembre 2023, con le impalcature in chiesa e alcuni locali inagibili. Montepaolo continua così ad essere vissuto da numerosi pellegrini.

Quinto Cappelli