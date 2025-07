Erf, estate immersa nella musica. Arriva la rassegna concertistica

Sarà un’estate che parla il linguaggio universale della musica quella che attende la città, pronta ad accogliere la 25° edizione di Emilia-Romagna Festival (Erf) con ‘Forlì Grande Musica’, il ciclo di concerti che, dal 3 luglio all’11 settembre, abbraccerà alcuni luoghi simbolo.

"Il cartellone – spiega Massimo Mercelli, direttore artistico della rassegna – nasce dalla sinergia con la Fondazione Masini, che si occupa dell’aspetto educativo, e con l’associazione No.Vi.Art, che invece cura il versante sociale. Il primo appuntamento sarà il 7 luglio nel chiostro della chiesa di Santa Lucia con ‘Quel che resta del genio. Fascino e mistero di Sigismund Thalberg’. I protagonisti sul palco saranno il pianista Francesco Nicolosi e il critico Stefano Valanzuolo. Si prosegue il 10 luglio, nella sala Sangiorgi dell’Istituto Masini, dove andrà in scena ‘La notte dei flauti’, l’evento vedrà la partecipazione del grande flautista Maxence Larrieu. Il maestro francese sarà affiancato da alcuni dei suoi più illustri allievi. L’iniziativa si aprirà, dalle 10 alle 13, con un incontro insieme agli studenti della scuola forlivese".

Quindi, il 15 luglio la Rocca di Caterina ospiterà ‘A second life for people and things’: durante la serata sarà allestita un’esposizione di sedie ‘d’arte’ riciclate e verrà proiettato ‘Lymph’, un video realizzato tra Italia e Uganda con il patrocinio del premio Nobel per la pace Muhammad Yunus. A seguire si terrà il concerto dell’orchestra La Musica del Reciclaje di Madrid, composta da giovani in situazione di disagio sociale. L’ensemble si esibirà con gli allievi della Fondazione Masini. "Sempre alla Rocca, il 21 luglio si festeggerà il 20° anniversario dei Del Barrio Trio – continua il direttore – con uno stile che mescola ritmi latini e suoni afro. Il mese si conclude, il 30, con la Big Band della Toscanini Academy, diretta Beppe di Benedetto. Il concerto dal titolo ‘Omaggio ai Blues Brothers e ai giganti del jazz’ riproporrà alcuni storici brani del film di John Landis".

Agosto si aprirà martedì 5 alla chiesa di Sant’Antonio Abate in Ravaldino, con il concerto ‘Intorno a la Serenissima’ dove l’organo Verati del 1858 sarà affidato a Fabio Ciofini. Il 7 agosto, come da tradizione, Erf torna a Tredozio: quest’anno con ‘Postas’, dove si esibirà Niña Del Monte e Hilario Baggini alle percussioni. Il concerto si svolgerà in via XX Settembre davanti a Palazzo Fantini. L’ingresso sarà a offerta libera e il ricavato sarà devoluto per la ricostruzione del paese colpito dal terremoto.

Il cartellone proseguirà il 25 agosto, ancora alla Rocca di Caterina, con uno dei pianisti più amati, l’iraniano Ramin Bahrami con lo spettacolo ‘Tra Oriente e Occidente’. Tra gli eventi più attesi, il 29 agosto in Duomo il compositore Nicola Piovani, premio Oscar per le musiche del film ‘La vita è bella’ di Roberto Benigni, riceverà il 16° Premio alla carriera di Erf. Per l’occasione sarà presentato il suo nuovo lavoro ‘Preludio al Cantico’, ispirato alla figura di San Francesco. Sul palco della fortezza anche la prestigiosa Guiyang Symphony Orchestra. La chiusura del festival è fissata per l’11 settembre a San Mercuriale. In programma il capolavoro della musica sacra, lo ‘Stabat Mater’ eseguita da Giovanni Battista Pergolesi.

"Si tratta di appuntamenti di grande qualità – sottolinea Vincenzo Bongiorno, vicesindaco con delega alla cultura –, che contribuiscono alla crescita artistica della città. Un festival di questo prestigio rafforza la nostra volontà di candidarci a Capitale della cultura. Inoltre, gli eventi del 10 e del 15 luglio saranno a ingresso gratuito, mentre gli altri sono proposti a tariffe accessibili".

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21. I biglietti sono disponibili su Vivaticket (info sito: www.emiliaromagnafestival.it).