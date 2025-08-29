Erf incorona Piovani: "Il mio cantico d’amore per la natura così attuale"

Questa sera alle 21 il Duomo è pronto ad accogliere uno degli eventi più attesi del cartellone del 25° Emilia-Romagna Festival: sul palco il maestro e pianista Nicola Piovani, celebre autore di colonne sonore per il cinema e Premio Oscar nel 1999 per le musiche del film ‘La vita è bella’ di Roberto Benigni.

Il concerto spazierà dal rigore dei compositori cinesi contemporanei alla sua nuova opera ‘Preludio al Cantico’, lavoro sinfonico dedicato alla figura di San Francesco d’Assisi. Il brano è stato insignito del patrocinio del Comitato Nazionale per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte del religioso. La serata sarà l’occasione anche per omaggiare l’artista con il 26° Premio alla Carriera dell’Emilia-Romagna Festival. Sul palco insieme a Piovani la prestigiosa Guiyang Symphony Orchestra, il violino solista di Ning Feng, con la direzione di Zhang Guoyong. L’evento nasce dalla collaborazione grazie alla filiera internazionale composta dal Festival Ljubljana e il Musikverein Kärnten di Klagenfurt ed è in coproduzione con il Festival delle Nazioni per la realizzazione del progetto sul brano del pianista romano.

La Guiyang Symphony Orchestra in pochi anni si è affermata come una realtà d’avanguardia e può contare una compagine internazionale di musicisti provenienti da oltre 30 conservatori di tutto il mondo con un’età media inferiore ai trent’anni. Zhang Guoyong è professore al Conservatorio di Shanghai, direttore anche dell’Opera di Shanghai e ha diretto produzioni in Europa e in Asia. Infine, Ning Feng è uno dei violinisti più acclamati della sua generazione. Il momento clou del concerto forlivese sarà l’esecuzione di ‘Preludio al Cantico’: "L’ho scritto nel 2015 e doveva essere il primo capitolo di un’opera sinfonica dedicata al Cantico delle Creature – spiega Piovani –. La commissione però, per motivi complessi, si fermò. Decidemmo di presentarlo nel settembre dello stesso anno durante l’evento ‘Il cortile di Francesco’ ad Assisi. L’esecuzione era prevista all’aperto ma a causa del maltempo non fu possibile realizzare il concerto. Sono molto felice che ora possa vedere la luce. Il Preludio canta il tema francescano dell’amore per la natura, la sua sacralità, la sua bellezza e il suo mistero. Un argomento – conclude – reso ogni giorno più importante dai disastri ambientali che l’uomo sta provocando sul pianeta".

I biglietti sono disponibili sulla piattaforma Vivaticket (10 euro per la navata centrale; 8 euro per under 25 e over 65; 5 euro per la navata laterale; i bambini fino ai 10 anni entrano a un euro). Per informazioni: www.emiliaromagnafestival.it.

Valentina Paiano