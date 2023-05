Eridania, quale futuro? La Fondazione: "Impianto sportivo, attendiamo risposte"

Centinaia di proposte, dalle più strutturate a quelle che il sindaco si è sentito dire dopo essere stato fermato per la strada. L’ex Eridania, luogo ‘ritrovato’ dopo un periodo di totale inattività e degrado durato dal 1972 fino a oggi, ha acceso le idee dei forlivesi fin dal giorno in cui il Comune ha acquisito all’asta il grande zuccherificio costruito nel 1899 e il relativo parco. Ora, scaduti tutti i termini di legge, l’operazione è definitiva: quell’area è del Comune. Ed è adesso che si comincia concretamente a pensare al futuro.

"L’interesse della città è molto forte e anche da parte nostra c’è tutto", conferma Maurizio Gardini, presidente della Fondazione Carisp. L’ex Monte di Pietà è in campo per il futuro dell’Eridania fin da quando ha lanciato una delle proposte più interessanti: quella di dedicare l’area allo sport. In questo caso il parco potrebbe essere attrezzato per attività all’aria aperta, mentre lo zuccherificio potrebbe diventare un impianto adatto anche allo sport paralimpico. Su questo fronte si sono registrati due segnali: un contatto con Sport e Salute, società strumentale del Coni (il comitato olimpico italiano) che gestisce il portafoglio investimenti, tra cui quelli immobiliari; e la recente visita in città del presidente del Coni Giovanni Malagò che, col Carlino, ha dato disponibilità a ragionare dell’area. "Sono segnali positivi. Tuttavia siamo in attesa", dice Gardini. Il riferimento è alle recenti nomine governative. In altri termini, il filo del discorso andrà ripreso più avanti.

Il contatto con enti importanti è fondamentale perché "si tratta di un’area complessa che necessita di grandi investimenti". Non tanto per attrezzare il parco ("che potrebbe ospitare percorsi da seguire a piedi o in bici e, naturalmente, anche da persone diversamente abili") quanto per l’impianto sportivo. Però "l’interesse c’è", ripete Gardini. E c’è in ogni caso, anche qualora l’Amministrazione andasse in un’altra direzione: "Non possiamo che affiancare il sindaco". Il quale, sul Carlino di ieri, ha detto di considerare "privilegiato" il rapporto con la Fondazione.

Detto che i due soggetti sono destinati a collaborare sulle partite strategiche per la città e che il rapporto è buono davvero, Gardini non cerca tuttavia scorciatoie: "Il sindaco fa benissimo a procedere con un bando di idee, anche internazionale. Non deve essere un progetto calato dall’alto". Il tema del bando era stato sollevato da Legacoop, anche se l’Amministrazione ha rivendicato di averne a sua volta fatto già cenno. E Zattini ha confessato di essere propenso a procedere, anche se resta l’incognita dei tempi dell’emissione del concorso, specie perché tra un anno ci saranno le elezioni amministrative.

Del resto, la tempistica è incerta anche sul fronte di Sport e Salute. La Fondazione, attivissima sulla cultura con le mostre d’arte e di fotografia, non vede l’Eridania come un’opportunità su questo fronte: "Ci sono già altri contenitori". Una priorità per la città, oggi, sono alloggi sociali e per universitari, ma l’Eridania non può avere uno sviluppo residenziale. Quale, è ancora tutto da scrivere.

Marco Bilancioni