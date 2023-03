Eridania, un’altra proposta "Sia un centro culturale"

"Proponiamo di realizzare all’ex Eridania una cittadella della cultura e delle arti, che ospiti mostre, congressi, concerti e spettacoli". La neonata associazione culturale Metropolis ha presentato ieri la proposta al sindaco Gian Luca Zattini. Si arricchisce dunque il dibattito sulla destinazione della grande area acquisita di recente dal Comune di Forlì: si è già parlato di un orto botanico, del museo della cultura contadina oltre che ovviamente di un impianto sportivo.

L’idea illustrata ieri al primo cittadino è dunque di far vivere l’ex zuccherificio tutto l’anno, anche prevedendo spazi per la formazione ed iniziative di comunità, oltre a luoghi di incontro sempre aperti. "Abbiamo immaginato un recupero moderno sul modello dei Cantieri Culturali della Zisa, a Palermo. Un cantierecittadella culturale dal duplice valore: reperto dell’archeologia industriale urbana cittadina e al contempo importante contenitore culturale e secondo ’polmone verde’, dopo il Parco Urbano Franco Agosto, con un’ampia porzione dedicata alla conservazione delle aree di nidificazione", sostiene Marco Colonna, presidente dell’associazione culturale, il cui segretario è l’avvocato Fabrizio Ragni, vice coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia.

Aggiunge il vice presidente dell’associazione, l’imprenditore Giorgio Garzaniti, attivo nel settore della conservazione e del restauro: "Abbiamo ricordato al sindaco che l’area verde che circonda l’ex struttura industriale ha un alto valore ambientale. Nel corso dei decenni, dovuto sicuramente al suo isolamento, è diventata la casa di una colonia nidificante di ardeidi. Tali uccelli, il più noto dei quali è l’airone cenerino, solcano oggi il cielo della nostra città e costituiscono in regione uno dei rari esempi di colonie insediate in un centro urbano".

L’associazione culturale Metropolis – sostengono i promotori – è nata con precise finalità ed obiettivi, per promuovere attività di ricerca e divulgazione in campo storico-letterario, culturale e umanistico e con il preciso impegno di promuovere il recupero dei beni artistici e architettonici locali e nazionali. Si propone come centro di studi ed elaborazione di idee e strumenti legati ad una società moderna ed in continua evoluzione.

"Nei prossimi giorni, la nostra associazione culturale si presenterà ufficialmente alla città e, per iniziare presenteremo nel dettaglio il progetto di recupero dell’ex Eridania, che in realtà è molto articolato e prevede un percorso scandito nel tempo e con il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati. Amiamo Forlì e, con la nostra opera e l’apporto delle persone di ‘buona volontà’ – conclude Colonna – , vorremmo contribuire a renderla più bella ed attrattiva".