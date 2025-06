Ermanno è il primo bimbo battezzato dal 1966: "Sfollati dopo l’alluvione, l’abbiamo concepito qui"

Il piccolo Ermanno non lo sa, ma lui, neonato, è un simbolo di speranza per tutto l’Appennino romagnolo, i cui borghi antichi si stanno spopolando. A Casanova dell’Alpe, 971 metri sul livello del mare, nella Chiesa di Santa Maria del Carmine, Ermanno Barzanti è stato battezzato a ben 59 anni dall’ultimo bambino nato da queste parti (nel 1966 don Stanislao Amadori amministrò il sacramento a Gabriella Fabbri). I genitori di Ermanno si chiamano Eugenio e Nancy. "La mia famiglia è proprietaria dal 1989 di una casa a pochi chilometri da Casanova dell’Alpe – racconta il papà –. Le mie estati le passavo qui. Ermanno lo cercavamo da tempo ed è arrivato un po’ per caso, dopo 6 mesi passati fuori casa a causa dell’alluvione che ci ha colpiti a Forlì nel maggio 2023. Lui è stato concepito qui e qui abbiamo deciso di battezzarlo"