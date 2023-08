Erogati i primi 13 contributi alle imprese colpite dall’alluvione La Camera di commercio della Romagna ha erogato i primi contributi a fondo perduto per la ripartenza delle imprese danneggiate dalle alluvioni. 13 bonifici disposti in 5 giorni lavorativi. 111 domande presentate, altre in fase di completamento. Contributi anche per i Comuni non elencati nel decreto alluvioni.