Esame da prenotare, l’Ausl si scusa per l’errore

In merito alla lettera dal titolo ‘Tanto tempo perso, invano, per un esame d’urgenza’ a firma di Luigi Giardini, da voi pubblicata il 16 febbraio scorso, la dirigente dell’accesso ai percorsi sanitari e governo della committenza di Ausl Romagna precisa che presso l’Ausl Romagna la prestazione TC-coronarografia con mdc è erogata dagli ospedali di Forlì, Ravenna e Rimini con prenotazione, per tutte le priorità, presso le Radiologie stesse. Il medesimo esame è inoltre prenotabile a Cup presso la struttura privata accreditata Villa Maria Cecilia di Cotignola, con disponibilità al momento fornita fino al primo semestre 2023, esclusivamente per le prescrizioni in priorità D (differibile) P (programmabile) e non U (urgente) come quella in possesso dell’utente.

In azienda tutti gli addetti alla prenotazione hanno in visualizzazione la nota relativa alla modalità di prenotazione della prestazione sia presso gli ospedali di Forlì, Ravenna e Rimini, dove è previsto l’accesso diretto del paziente alla Radiologia, sia presso la casa di Cura Villa Maria Cecilia di Cotignola dove è prevista la prenotazione Cup per le sole priorità citate sopra.

Ci scusiamo quindi con l’utente per l’errore di comunicazione occorso. Sarà nostra cura richiamare gli addetti alla prenotazione ad una corretta lettura delle indicazioni presenti in procedura.

Ausl Romagna