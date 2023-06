Esame senza prove scritte I presidi fra dubbi e attesa

Se l’ordinanza firmata dal ministro Valditara sullo svolgimento degli esami di maturità e di terza media nelle zone alluvionate ha reso felici presumibilmente la maggior parte degli studenti, potrebbe essere differente l’opinione degli addetti ai lavori. La decisione riguarda l’abolimento delle prove scritte, mantendo solamente un colloquio orale generale, nel quale gli studenti dovranno dimostrare dimestichezza nelle diverse materie, tra cui le lingue straniere, e una preparazione complessivamente sufficiente. Inoltre, non saranno più necessari i risultati delle prove Invalsi per accedere all’esame e nemmeno il limite minimo di 200 giorni di presenza. A Forlì, i candidati totali all’esame di maturità sono 3.353.

L’istituto Alberghiero Pellegrino Artusi di Forlimpopoli accoglie tutti i ragazzi di Forlì e dintorni che nutrono una passione per il mondo della cucina o ambiscono ad un lavoro nell’ambito della ristorazione. La dirigente scolastica Mariella Pieri, sulla nuova ordinanza non esprime un giudizio definitivo, "siamo ancora in attesa di chiarimenti maggiori, aspettiamo una conferenza di servizio. Quel che posso dire è che, in questo istituto, non abbiamo casi di ragazzi di classi quinte in situazioni di disagio o impossibilitati nel raggiungere la scuola" ha aggiunto la dirigente. In merito all’unica prova superstite "l’orale rischia di non valorizzare tutta la preparazione di un anno e di appiattire un po’ tutto – ha dichiarato Pieri – ma era necessario ricorrere ad una misura e non sarebbe stato possibile far differenza tra le scuole del territorio".

Marco Lega, preside del Liceo Classico G.B. Morgagni da due anni, non si è espresso a riguardo, "non è mio compito dare giudizi, non sono un politico, quindi prendo atto, leggo la norma e la applico. Ora saranno da ripensare tutte le tempistiche, con prove orali più corpose, in date decise dalle commissioni e non uguali per tutte le scuole a livello nazionale, come accadeva per gli scritti". In merito allanuova modalità, ha aggiunto che "sembra di tornare al periodo del Covid, con la differenza che quest’anno le commissioni saranno per metà esterne e per metà interne". Cambiamenti anche nei punteggi rispetto all’esame in piena pandemia, con "60 punti da assegnare solamente in base al colloquio e 40 punti massimi dettati dal credito scolastico".

Martina Rossi