Esami di maturità, è caos sulle date: c’è chi comincia giovedì, altri tra una settimana

Forlì, 20 giugno 2023 – Una certezza c’è: l’esame di maturità, quest’anno, si terrà solo in forma orale. Il provvedimento, deciso dal ministro all’istruzione Giuseppe Valditara, riguarda tutte le città colpite dall’alluvione. Per quanto riguarda le date, invece, rimangono alcune incognite. Gli esami di stato, infatti, nel resto d’Italia sono fissati per mercoledì, con la prima prova, ma a Forlì, come anche nelle altre città interessate dalle esondazioni del mese scorso, però, i ragazzi siederanno davanti ai professori in giornate diverse, senza un calendario univoco.

Le ragioni sono contenute in una circolare emessa dal direttore generale per l’ufficio scolastico regionale dell’Emilia-Romagna, Stefano Versari (tra l’altro, un forlivese). Scorrendo il documento fino ad arrivare al punto 5 si trova il nodo cruciale rivolto alle istituzioni interessate dall’esame orale: "si suggerisce la calendarizzazione della data di inizio dei colloqui sostitutivi delle prove non prima del giorno lunedì 26 giugno – si legge – fermo restando il rispetto delle competenze di ciascuna commissione in merito".

Ciò significa che, sebbene sia consigliato di attendere ancora qualche giorno prima di cominciare con le interrogazioni d’esame, ciascuna commissione ha libera scelta. Questo, nella pratica, comporta la concreta possibilità che, all’interno della stessa scuola, ci siano delle classi che cominciano gli esami lunedì prossimo e altre che partono già a partire da questa settimana.

Se è vero che, stando ai primi confronti con i dirigenti scolastici, la maggior parte degli istituti forlivesi hanno scelto di allinearsi al consiglio del direttore generale Versari facendo slittare di una settimana la prova orale, è altrettanto vero che qualche commissione ha deciso di cogliere l’opportunità di organizzare l’esame in autonomia: all’istituto professionale Vassallo di Galeata, ad esempio, si prenderà il via già da giovedì, mentre al liceo artistico e musicale Canova due commissioni su tre hanno optato per partire venerdì. La stessa cosa può potenzialmente succedere in tutti gli istituti di Forlì e del comprensorio facendo sì che, per la prima volta, quella epica ‘notte prima degli esami’, così simbolica da essere stata cantata da Venditti in uno dei suoi più intramontabili successi, finisca per non essere più un momento collettivo, condiviso con tutti i compagni di scuola.