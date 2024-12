Escavatorista per eseguire opere su impianti fognari

Azienda di Predappio cerca un escavatorista con esperienza per l’esecuzione di lavori edili stradali di costruzione impianti fognari, pavimentazioni e opere esterne. Sono richiesti il possesso della patente B e preferibilmente anche della C, l’attestazione del corso per uso macchine movimento terra (Mmt), la conoscenza della lingua italiana, il possesso di mezzo proprio e competenze per scavi a sezione obbligata e livellamenti sottofondi stradali. Si offre contratto a tempo indeterminato pieno, con orario full-time dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 17.30. Per candidarsi occorre essersi registrati con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te entro il 13 dicembre, cliccando sul pulsante ’Invia candidatura’ e seguire le istruzioni riportate.