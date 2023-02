Esce al Saffi ’Una relazione passeggera’

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa del cinema Saffi. Gli spettacoli cominciano dalle 21. In cartellone arriva’ Una relazione passeggera’, diretto da Emmanuel Mouret, con Sandrine Kiberlain e Vincent Macaigne. Il film racconta di come una madre single e un uomo sposato intreccino una relazione, pur sapendo che il loro legame sarà di tipo puramente fisico, senza alcun coinvolgimento morale. Entrambi, per ragioni personali e familiari, sanno bene che non potranno mai avere alcun futuro come coppia, ma più trascorrono del tempo insieme e più si sentono in sintonia.

È così che i due si ritroveranno sorpresi dal grado di complicità che sono riusciti a raggiungere in breve tempo, ma come finirà la loro storia?

Dopo essere stato in programmazione all’Astoria, si sposta al Saffi ’Gli Spiriti dell’Isola’, il film diretto da Martin McDonagh, il regista autore di ‘Tre manifesti a Ebbing, Missouri’, vincitore di due Oscar nel 2018. Il film, questa volta, non è ambientato negli Stati Uniti, ma in Irlanda, alla fine della guerra civile, su un’isola al largo della costa occidentale. Una scena dopo l’altra, si snoda la storia di due amici di lunga data, Pádraic Súilleabháin (Colin Farrell) e Colm Doherty (Brendan Gleeson). I due si trovano in una situazione di stallo, dopo che il musicista Colm ha deciso bruscamente e inspiegabilmente di porre fine alla loro amicizia. Pádraic, confuso e devastato dalla perdita improvvisa dell’amico, tenta con ogni mezzo di ricucire il loro rapporto, ma tutto sembra inutile.

Infatti, pare che Colm lo trovi improvvisamente troppo noioso e sia intenzionato a trascorre più tempo nella composizione della sua musica, senza più perdere tempo e chiacchiere inutili spese con quello che, ormai, reputa non più un amico, ma un sempliciotto poco interessante. Pádraic, benvoluto da tutti sull’isola, non riesce a capire come Colm possa arrivare a tanto, evitando con cura ogni suo tentativo di confronto.

A nulla servirà l’intervento di Siobhan (Kerry Condon), sorella di Pádraic, e di Dominic (Barry Keoghan), il problematico figlio del poliziotto locale, che sperano di appianare la critica situazione tra i due. Mentre all’interno della piccola comunità isolana sembrano giorno dopo giorno aumentare le preoccupazioni, Colm decide di lanciare uno scioccante ultimatum a Pádraic per concretizzare le proprie intenzioni: se continuerà a infastidirlo, compirà un atto autolesionistico scellerato. Sarà da questo momento che gli eventi inizieranno a degenerare, fino a coinvolgere altri abitanti del villaggio.

Il film ha vinto tre Golden Globes nel 2023: miglior film, nella categoria commedia o musical, migliore sceneggiatura e migliore attore protagonista (Colin Farrell).