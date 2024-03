Esce il bis sulla linea 13 dei bus. Nuova corsa per aziende e operai: "Così meno traffico ed emissioni"

A partire da lunedì verrà attivato un nuovo servizio sulla linea 13 di Start Romagna, che collega il centro città agli stabilimenti industriali della zona produttiva di Villa Selva. Il servizio di bus verrà infatti rinforzato e reso più funzionale per andare incontro agli orari e alle necessità dei lavoratori che quotidianamente devono recarsi in zona, con l’obiettivo di incrementare l’utilizzo del trasporto pubblico, di rendere più scorrevole il traffico, diminuire le emissioni inquinanti e abbattere i costi degli spostamenti.

"Questo nuovo servizio – afferma l’assessore alle politiche per l’impresa Paola Casara – è frutto di un importante percorso di confronto e di lavoro svolto insieme alle imprese rispetto a un’area produttiva fondamentale per l’economia romagnola che nel corso del tempo ha registrato cambiamenti, implementazioni produttive, crescita di personale e flessibilità. Pertanto, per andare incontro alle nuove esigenze di lavoratori, stagisti, studenti, collaboratori e imprese, insieme a Fmi e Start Romagna abbiamo modulato questa nuova proposta". Il cambiamento è dovuto al fatto che "il precedente orario della linea 13 non era più adeguato e sufficiente – prosegueCasara –, così abbiamo cercato una soluzione che potesse produrre effetti positivi indiretti anche su altri settori, come quelli del traffico cittadino e dell’attenzione all’ambiente. E proprio questo aspetto rappresenta l’altro grande vantaggio, cioè la maggior sostenibilità ambientale. Orari migliori e biglietti a prezzi ridotti incentivano a utilizzare il bus, riducendo il numero di auto in circolazione, rendendo il traffico più scorrevole e le emissioni inquinanti minori. "Il tutto – sottolinea Casara – è stato possibile anche grazie ai ’mobility manager’ delle aziende e al puntuale monitoraggio delle esigenze del personale e dei cicli produttivi che hanno realizzato e messo a disposizione del progetto per lo studio delle migliori soluzioni da adottare".

Ecco quali sono tutti i cambiamenti attivi da lunedì: la normale linea 13 rimarrà regolarmente in funzione, ma sarà affiancata da un nuovo servizio a chiamata che servirà anche 6 nuove fermate e seguirà un percorso diverso e più rapido. Per accedere a questo nuovo servizio sarà necessario prenotarsi per la corsa telefonicamente (800 21 34 80) o online nella sezione dedicata del sito di Start Romagna. Questo il link con le informazioni: www.startromagna.it/servizi /corse-su-prenotazione.