Escursione notturna a Castrocaro per ammirare le lucciole

Una escursione notturna tra le verdi colline di Castrocaro per ammirare il suggestivo spettacolo intermittente delle lucciole è in programma questa sera. Una camminata di livello medio – facile tra i calanchi di Converselle e la rupe di Rio dei Cozzi, sviluppata lungo due chilometri e mezzo con un dislivello di 200 metri, per un tempo di percorrenza stimato sulle due ore e mezza circa.

Il ritrovo dei partecipanti è fissato per le ore 21.15 nel parcheggio del Conad di via del lavoro 23. Si consiglia di indossare indumenti comodi e scarpe idonee, e di portare una borraccia e una torcia (da utilizzare il meno possibile per consentire l’osservazione delle lucciole). La quota di partecipazione è di 15 euro per gli adulti, 10 per i bambini fino ai 12 anni.

La prenotazione è obbligatoria (contatti sul sito www.boschiromagnoli.it). L’evento si realizzerà al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. A condurre la camminata sarà la guida ambientale escursionistica Marco Clarici.