Escursioni e foto per i social alla Grotta urlante ‘ghiacciata’

Il freddo delle notti scorse, col termometro sotto zero fino a sfiorare le due cifre, nelle zone dell’Appennino, ha creato dei paesaggi unici nelle vallate forlivesi, specialmente lungo i fiumi di montagna. Uno di questi luoghi, molto conosciuto d’estate, è la Grotta urlante di Premilcuore.

La località turistica a pochi chilometri a monte del paese, in località Ponte di Giumella, è così denominata perché l’acqua del Rabbi in quel punto s’incunea in una gola procurando uno sibilo molto simile a urla umane. D’estate nella località è vietata la balneazione, come avvisano i cartelli circostanti, perché la grotta è molto pericolosa per chi si tuffa, come dimostrano anche alcuni recenti gravi incidenti, fra cui uno mortale per una ragazza di Bologna alcuni anni fa. Ma la località si può visitare dal punto di vista turistico, con la dovuta cautela e rispettando le indicazioni dei cartelli affissi nella zona.

I rigori invernali dei giorni scorsi, con il freddo pungente della notte, hanno creato uno spettacolo unico, rendendo felici gli appassionati di natura e di foto amatoriali, come dimostrano durante una gita questi clic scattati da amici di Rocca San Casciano, Castrocaro e Terra del Sole, alcuni dei quali hanno una casa in zona. Un’immagine, quello della Grotta urlante ghiacciata, che fa felici gli appassionati di foto sui social.

q. c.