Escursionista viene punto da un insetto e si sente male: soccorso nel parco

Forlì, 1 settembre 2024 – Viene punto da un insetto e si sente male: escursionista soccorso nel parco delle foreste casentinesi.

L’uomo, un 40enne residente a Forlì, nella giornata di sabato era insieme a un gruppo di escursionisti fare una passeggiata nel parco delle foreste casentinesi.

Quando è già sera (e il loro punto di sosta e ristoro è il bivacco Seghettina), durante il cammino il 40enne viene punto al collo da un insetto, probabilmente una vespa o un calabrone. Il forlivese accusa un fortissimo dolore nel punto di inoculazione e si ferma anche per capire che insetto lo avesse punto, ma dopo pochissimi minuti il collo inizia a gonfiarsi e l'uomo accusa uno stato di malessere.

In zona non c’è copertura telefonica, per questo motivo la comitiva decide comunque di raggiungere il bivacco Seghettina dove è istallato un posto di chiamata con telefono fisso. Sono circa le 21.30 quando viene contattata la Centrale 118 Romagna per chiedere aiuto.

Sul posto viene inviata l’ambulanza di Santa Sofia e la squadra del Soccorso Alpino stazione Monte Falco, valle del Bidente. Per raggiungere il bivacco si deve percorrere una strada ghiaiata molto sconnessa non idonea per il mezzo di soccorso sanitario. Il mezzo fuoristrada del Soccorso Alpino, più idoneo per questi tipi di terreno, carica l'infermiere del 118 e inizia a percorrere un lungo tratto di strada ma poi è costretto a fermarsi perché il sentiero diventa una stretta mulattiera.

Il paziente viene raggiunto dalla squadra di soccorso intorno alle 23.50. All'arrivo dell'infermiere, fortunatamente, il 40enne stava già meglio anche grazie alla somministrazione di un farmaco fornitogli da un membro della comitiva.

La squadra di soccorso, insieme al paziente, ritorna così al mezzo fuoristrada e lo accompagna fino all'ambulanza che poi lo trasferisce al Punto di Primo Intervento di Santa Sofia.