’Esercizi di Fantastica’, l’omaggio a Rodari attraverso la danza

Gli appuntamenti ‘Le domeniche per le famiglie’ ritornano oggi alle 16 al teatro Testori di Forlì con ‘Esercizi di Fantastica’, un omaggio a Rodari attraverso il linguaggio della danza e del movimento, realizzato dalla compagnia Sosta Palmizi e già vincitore di due premi. Sul palco ci sono tre personaggi: Elisa Canessa, Federico Dimitri e Francesco Manenti, sempre attenti ad osservare gli schermi. Ma improvvisamente arriva una farfalla che modificherà il tragitto degli sguardi dei tre, al punto da trasformare la loro attenzione in altre fantasie che libereranno i corpi e le menti. Attraverso il linguaggio della danza e del movimento, l’immaginazione riesce a trasformare le cose in qualcosa di nuovo e di straordinario. Lo spettacolo è ispirato a ‘Fantastica’ di Gianni Rodari ed è nato da un’idea del coreografo Giorgio Rossi. Rodari, di cui nel 2020 si sono celebrati i 100 anni dalla nascita, affermava, ispirandosi al surrealismo e all’opera di Alfred Jarry, che Fantastica era in netta contrapposizione alla Logica. Le scenografie sono firmate da Francesco Givone, Francesco Manenti, Francesca Lombardi, i costumi da Beatrice Giannini, Francesca Lombardi, illustrazioni da Francesco Manenti, disegno luci da Elena Tedde esecuzione tecnica da Massimiliano Ferrari. Biglietto posto unico 6 euro (su Vivaticket), 7 euro (acquisti in cassa). Info e prenotazioni: 0543.722456; 375 8349548.

r.r.