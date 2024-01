Esilarante e coraggiosa:. Minaccioni da tutto esaurito

Paola Minaccioni sarà la protagonista del monologo di Stand up Comedy ‘Stupida Show!’ stasera alle 21, al Fabbri e già tutto esaurito. Lo spettacolo è prodotto da Carrozzeria Orfeo, scritto e diretto da Gabriele Di Luca con musiche di Massimiliano Setti. Il testo intende indagare sui temi e sul valore della comicità, ma anche su quali aspetti scomodi della realtà val la pena narrare in funzione di una maggiore e più attuale conoscenza della realtà di oggi. Viviamo in un periodo molto complesso e pieno di incertezze, in cui troppe cose sono basate sull’ipocrisia, sulla retorica, sulla disonestà intellettuale e sulla finzione. In questo momento storico il linguaggio senza filtri è condannato dal perbenismo e le parolacce e i ‘cattivi pensieri’devono essere cancellati, ma, nello stesso tempo, vengono mostrati in tv, in prima serata, corpi seminudi, viene commercializzato il dolore e condannata l’analisi onesta della società. Un aiuto a vincere la retorica, a far luce sulla realtà e ad indagare sull’uomo e sull’attuale società può essere offerto da una comicità volutamente dissacrante che permette di metterci in discussione senza finzioni di alcun genere. ‘Stupida Show!’ è rivolto a tutti coloro che sono coraggiosi e che affrontano vari temi a partire dalla politica e dal potere per raggiungere poi la violenza, la famiglia, le tensioni sociali e dare voce alle frustrazioni e a quegli incubi personali che non si ha il coraggio di confessare. Tutto questo attraverso la forza di una donna che grazie a una grande comicità supera i fallimenti e le ferite in nome dell’amore. In questo spettacolo la Minaccioni è un antieroe che svela i lati oscuri di chi nella vita sa "cosa significa inciampare, di chi è stufa di sopportare la retorica qualunquista della contemporaneità e ha voglia di dircene quattro".

Rosanna Ricci