Esorcizzare lo spettro degli spalti vuoti. Summit a Roma per i derby di primavera

"Una via d’uscita che tuteli la sicurezza pubblica ma che consenta alle tifoserie sane di seguire la squadra del cuore". È questo l’obiettivo perseguito dal deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, che martedì ha organizzato un incontro al Viminale, tra le società di basket di Unieuro, Fortitudo, Rbr Rimini e quelle di calcio di Forlì, Cesena e Ravenna, con il prefetto Diego Parente, capo segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, e Maurizio Improta, presidente dell’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive.

Al centro del confronto le motivazioni per cui sono state vietate alcune trasferte alle tifoserie in questione per evitare il rischio del ripetersi di incidenti già avvenuti in passato. In questa stagione i divieti comminati ai tifosi dalla Prefettura su indicazione dell’Osservatorio nazionale hanno riguardato la trasferta dei tifosi Unieuro a Bologna il 14 dicembre scorso per la partita contro la Fortitudo, quella di Livorno del 26 gennaio e il ‘caso’ del 15 gennaio, quando la prefettura di Forlì-Cesena vietò la trasferta dei riminesi al Palafiera per il derby Unieuro-Rbr del 19 gennaio, quando invece non era stato emanato nessun divieto per il derby di andata del 27 ottobre.

Giovedì 16 gennaio una delegazione dei dirigenti Unieuro ebbe un colloquio con il prefetto di Forlì-Cesena, Rinaldo Argentieri, e con il questore Claudio Mastromattei. Fu un incontro che, anche se venne visto come un legittimo tentativo di togliere il divieto per il derby, fu in realtà il primo passo per cercare di evitarne altri in occasione delle successive sfide. Un fatto questo che venne confermato dai dirigenti forlivesi Giuseppe Fabbri e Riccardo Pinza e poche ore più tardi dallo stesso prefetto che, in una lettera, fra l’altro scrisse: "Spero di non trovarmi più in condizione di dover firmare provvedimenti del genere. Auspico e sosterrò ogni iniziativa che dia il senso di un ritrovato rasserenamento dei rapporti tra tifoserie storicamente avverse a cominciare dalla futura gara con la Fortitudo Bologna". Già, perché in ottica di sport forlivese, sono due le partite che si aspettano con impazienza e con l’auspicio che non vengano condizionate da alcun tipo di divieto di trasferta: il 23 marzo al Morgagni il derby calcistico fra le due capolista, Forlì e Ravenna, e domenica 13 aprile, con la sfida del Palafiera fra Unieuro e Fortitudo Bologna.

Jacopo Morrone ha detto: "Ho ritenuto opportuno questo incontro dopo il ‘caso’ del 15 gennaio. Credo che siano da individuare soluzioni per consentire alla maggioranza di tifosi tranquilli di assistere alle partite della squadra del cuore, precludendo l’ingresso ai facinorosi. Evidente che il rispetto delle regole e la sicurezza dei tifosi, spesso intere famiglie, sono da preservare, tuttavia si devono tenere in considerazione diversi fattori compresi gli interessi economici dei Club e degli stessi sponsor senza i quali lo sport avrebbe grosse difficoltà ad andare avanti".

Stefano Benzoni