Esperienze estive per giovani, iscrizioni aperte

La Caritas di Forlì-Bertinoro propone anche quest’anno due esperienze estive di servizio per i giovani, con posti limitati e iscrizioni possibili fino al 25 maggio. Dal 9 al 27 giugno è in programma "Join up!" rivolto ai ragazzi dai 13 ai 15 anni con tre turni settimanali, dal lunedì al venerdì.

Le iscrizioni rimarranno aperte fino a domani o fino ad esaurimento dei posti. Per info e iscrizioni si può contattare direttamente la Caritas diocesana di Forlì-Bertinoro al 3801777197 (anche su whatsapp), oppure inviare una mail a serviziogiovani@caritas-forli.it.