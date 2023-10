Esperti a confronto sulle pratiche di cura

In occasione della Giornata per la salute mentale, il 10 ottobre, si terranno in città due eventi dal titolo ’Prendersi cura’, in calendario oggi e domenica 15 ottobre, organizzati da ’Forlì Città Aperta Ets’, nella sede di Via Fossato Vecchio 2D.

Oggi si parlerà di salute mentale dopo un disastro; e come differenziare le pratiche di cura. Info: 3883297295.