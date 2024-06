Esplode l’estate, piscina nuova. Alla Cava il via della stagione: effetto mare e club house

La stagione estiva è ormai alle porte e Forlì si prepara in ogni modo per garantire servizi di relax per tutte le fasce di età. Dopo l’apertura dello scorso agosto, solamente per un mese, il Polisportivo Monti di via Sillaro 45, alla Cava, si rinnova e annuncia l’apertura di una nuova piscina esterna.

"È stata una bella giornata di festa con ottima affluenza. Non ci sono altre strutture simili nel forlivese, sia nel contesto di quartiere che in città. Abbiamo presentato il Polisportivo nella sua veste nuova, con tutti i servizi rinnovati e strutture sportive all’avanguardia". Così Massimo Barbi, responsabile del "Monti". La struttura è uno spazio comunale affidato alla gestione della società ’Sport Team srl’, composta da Around Sport, Soggetel e Uisp provinciale. Nel 2023 la ristrutturazione completa era stata completata solamente il 10 agosto, dopo i danni provocati dall’alluvione di maggio.

"Nonostante l’apertura durata poco più di un mese, la risposta del quartiere è stata importante", spiega ancora Barbi. Due nuove vasche collegate tra loro per adulti e bambini, con lettini e ombrelloni adiacenti, postazione bar, campo da calcetto, padel, pallacanestro e palestra: questi i servizi offerti alla fine del completamento dei lavori svoltisi lo scorso anno, terminati però solamente a settembre in coincidenza con la chiusura e la fine dell’estate.

Adesso invece si parte a pieno regime per la nuova stagione: "Rimane solo un ultimo intervento alla club house, che sarà ultimata tra quindici giorni", conclude il responsabile. Per la prenotazione dei lettini e ombrelloni nella nuova piscina esterna è possibile rivolgersi telefonicamente al polisportivo al numero 3516806541, oppure in autonomia da casa utilizzando l’applicazione "Spiagge.it – ticket".

Sergio Tomaselli