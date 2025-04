"Esplorare la città dai precursori"

"Sono originario di Civitella – racconta Piero Prati –, ma da sei anni vivo a Vecchiazzano. Dentro il cimitero monumentale di Forlì non ero mai stato prima, anche se sapevo per sentito dire che fosse un po’ un museo a cielo aperto e che valeva la pena di essere conosciuto". Anche in questo caso la fiducia riposta nelle visite guidate condotte da Gabriele Zelli ha giocato un ruolo decisivo: "Ho già seguito diversi tour condotti da lui e so che sono sempre interessanti, così ho voluto partecipare anche a questa iniziativa, che consente di scoprire la città attraverso le vite di coloro che ne hanno scritto la storia, in questo caso nel periodo cruciale del Risorgimento. Sono sicuro che questa giornata mi rimarrà impressa".