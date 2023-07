"Esportazioni in provincia Forlì-Cesena, +7% nel 1° trimestre 2023"

Avvio boom dell’export nel 2023 per le nostre imprese, trainato dai punti di forza della nostra economia, dai macchinari ai prodotti agricoli. Secondo il report periodico della Camera di commercio nel 1° trimestre dell’anno le esportazioni in provincia Forlì-Cesena risultano pari a 1.157 milioni di euro, con un incremento del 7% rispetto allo stesso periodo del 2022, superiore alla variazione regionale (+4,5%) ma inferiore a quella nazionale (+9,8%). Le importazioni ammontano a 586 milioni di euro, in calo tendenziale dell’8,4%. Positivo il saldo commerciale (differenza tra esportazioni e importazioni) fatto registrare nei primi tre mesi dell’anno: +571 milioni di euro (+29,3% rispetto al saldo gennaio-marzo 2022). Aumentano le esportazioni di molti dei principali prodotti: +9,4% i macchinari e gli apparecchi meccanici; +24,6% i prodotti dell’agricoltura; +49,5% i mezzi di trasporto, di cui +55,5% le navi e imbarcazioni (7,3%); +39,7% i prodotti alimentari e le bevande (7,2%), +9,1% gli articoli in gomma e materie plastiche (6,6%) e +11% le calzature (5,2%).

Calano, al contrario, i prodotti in metallo (-12,3%), i mobili (-11,5%), gli apparecchi elettrici (-11,6%) e, lievemente, gli articoli sportivi (-0,4%). I principali Paesi di destinazione delle esportazioni sono, nell’ordine, la Francia (16,7% del totale), la Germania (12,7%), gli Stati Uniti (7,3%) e la Spagna (6,3%); Spagna e Francia registrano le maggiori variazioni annue (rispettivamente +18,4% e +13,8%). Pur con le sanzioni derivanti dalle decisioni dell’Unione Europea per la guerra con l’Ucraina, si assiste a un incremento dell’export verso la Russia, pari al 19,3%.