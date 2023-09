Esposizione canina sì, ma amatoriale

Una giornata interamente dedicata agli amici a quattro zampe è in programma domani a Castrocaro, teatro della prima Esposizione canina amatoriale e del primo Trofeo città di Castrocaro Terme e Terra del Sole. A popolarsi di codine in festa sarà la centrale piazza Machiavelli, che ospiterà un appuntamento nato dalla passione di Gianluca Campacci, titolare di ‘Mondo pet - toelettatura e negozio per animali’ (nella foto con i trofei della manifestazione).

Le iscrizioni sono aperte a tutti i pelosi, cani di razza (al costo di 15 euro) o meticci (10 euro) e dovranno essere effettuate in loco dalle 9 alle 10.30 mentre alle 11 inizierà la valutazione dei cani da parte di giudici esperti. In concorso le categorie ‘cuccioli’, per i piccolini dai 3 ai 6 mesi; ‘giovani’, per i cani dai 6 ai 18 mesi, quindi i ‘veterani’ per gli amici di età superiore agli 8 anni, infine ‘libera’ per i cani di età superiore ai 18 mesi, e ‘meticci’.

Sono previsti premi per i primi tre classificati di ogni categoria e un omaggio per tutti gli iscritti. I cani dovranno essere muniti di certificato di iscrizione all’anagrafe canina regionale e della documentazione sanitaria. E’ obbligatorio l’uso di guinzaglio, museruola (dovrà essere indossata solo dai cani mordaci) e sacchettini per le deiezioni. Non potranno partecipare cagnoline in calore o soggetti affetti da malattie infettive o contagiose in atto. Durante la manifestazione sarà presentato il primo servizio di toelettatura mobile. In caso di maltempo, l’evento sarà rimandato ad altra data. Per il concorso il bar Big Bang, affacciato sulla piazza, rimarrà aperto con arancini siciliani, patatine fritte, crocchette di pollo e altre proposte. Per informazioni e prenotazioni sulla manifestazione, tel. 348.9113796.

Francesca Miccoli