Esposizione d’arte visiva in corso Diaz con i giovani del collettivo Ondeurbane

Un’interessante iniziativa realizzata da due giovani artisti, Stefano Evangelisti e Luca Siboni, animerà oggi e poi anche mercoledì 19 corso Diaz nel tratto 5262. Si tratta di un’esposizione di opere d’arte dal titolo ‘Ondeurbane’ che ha, come obiettivo, la creazione di uno spazio in cui giovani artisti di età fra i 17 e 25 anni mostrino la loro forza creativa. In questo spazio libero gli artisti esporranno le loro opere in completa autonomia. Il collettivo Ondeurbane vide la luce nelle Marche, a Grottammare, dopo contatti con Forlì grazie a un gruppo di giovani decisi a far conoscere l’arte, la musica e il teatro come fonte di socializzazione. I giovani interessati all’iniziativa possono contattare gli organizzatori sulla pagina Instagram @ondeurbane o tramite mail [email protected]