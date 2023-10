Esposizioni al via: a Pievequinta spazio al contemporaneo

Alla Galleria Manoni 2.0 in corso Garibaldi 55a, a Forlì, oggi viene inaugurata la mostra ‘Spiritual Art-Storia di un’anima’ della pittrice Marina Sassi. La mostra resterà aperta fino al 21 ottobre.

A Pievequinta, in via Cervese 322, in occasione della 19° giornata del contemporaneo viene allestita la mostra ‘Strappare all’eco l’ultima parola’ curata da Alberto Zanchetta, con opere di Juan Carlos Ceci, Luca Piovaccari, Alessandra Gellini, Giorgia Severi, Luca Freschi e Verter Turroni. La radssegna resterà aperta fino al 29 ottobre dalle ore 16 alle 19; chiuso il lunedì.

Sempre oggi inizia la mostra ‘Torre Luce Ombra’ del meldolese Cristian Cimatti e del forlivese Paolo Graziani alla Torre Oriolo dei Fichi, in via di Oriolo 19, nella campagna faentina; l’esposizione resterà aperta fino al 31 ottobre e sarà visitabile sabato e domenica ore 14-18.

Inoltre, una mostra allestita in due spazi espositivi di Cesena (chiesa di San Zenone e Il Vicolo) sarà dedicata da oggi al 22 ottobre al noto artista forlivese Vincenzo Baldini, con il titolo ‘L’immanenza del tempo’.

Infine, ricordiamo l’inaugurazione alle ore 17 a Forlì della mostra fotografica a cura dell’Associazione Regnoli 41 (in collaborazione con BuonVivere) ‘Jim Morrison: rumori della memoria’ - Poesia e fotografia: quando le parole dialogano con le immagini, di Moreno Diana (Rebu, via G. Regnoli 52; e quella alle 18, alla Galleria Michelacci di Meldola (via Cavour 60) della mostra ‘Alberto Mingotti - Forme e colori della scultura’, col ceramista e scultore che in precedenza alle 17, in municipio sempre a Meldola, riceverà il premio ‘Nella Versari’.