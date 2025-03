Espulsi tre stranieri irregolari: tutti con precedenti

Dopo il recente rinforzo di poliziotti assegnati all’Ufficio Immigrazione, nel corso di questa settimana sono state rimpatriate al loro paese di origine tre persone in posizione irregolare di soggiorno. Due cittadini albanesi irregolari, uno dei quali appena condannato per spaccio, sono stati espulsi con esecuzione immediata, mentre un terzo uomo, tunisino, con vari precedenti per lesioni, danneggiamento, porto abusivo di armi, e violazione della normativa sugli stupefacenti, rintracciato dai Carabinieri della Compagnia di Cesena, è stato anch’egli espulso. Salgono a 9 i provvedimenti di espulsione eseguiti dalla Questura con accompagnamento alla frontiera nell’ultimo bimestre.