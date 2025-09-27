Esselunga sta per aprire. Inaugurazione il 1° ottobre

Progetti sfumati, ritardi, ricorsi e contenziosi non hanno fermato il colosso Esselunga: i lavori i via Ravegnana sono ormai terminati e l’apertura del punto vendita da 1.500 metri quadrati è ufficializzata per mercoledì 1° ottobre.

L’epopea di Esselunga a Forlì ha radici lunghe: già in passato il marchio aveva tentato di sbarcare tra via Bertini e via Balzella, ma quel progetto si arenò tra difficoltà urbanistiche e resistenze politiche, anche se a un certo punto fu la catena stessa a far cadere l’interesse. Nel frattempo, la prima apertura in Romagna è comunque avvenuta a Ravenna. Il grande ritorno, anzi il vero sbarco di Esselunga, è arrivato nell’area di via Ravegnana all’Ospedaletto, all’angolo con via Napoleone Bonaparte: fin dal 2017 era classificata come idonea ad accogliere funzioni commerciali di tipo alimentare. E anche il dibattito cittadino si è riacceso: Confesercenti ha infatti presentato ricorso al Tar sostenendo che la superficie reale dell’edificio superi i limiti previsti. Secondo l’associazione ci sarebbero circa 170 metri quadrati ‘nascosti’ nelle planimetrie, ricavati trasformando in area vendita anche spazi come casse e zone di attesa: nell’ottica dei ricorrenti, si tratta di una forzatura delle regole che avrebbe favorito notevolmente il colosso della grande distribuzione andando a ulteriore discapito dei concorrenti, in particolare dei negozi di vicinato. Il Tribunale Amministrativo Regionale, però, ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile: una decisione che ha lasciato strada libera al cantiere (che comunque non si è mai davvero fermato). Nel frattempo, Confesercenti ha depositato anche un esposto in Procura, ipotizzando il reato di falso ideologico da parte di alcuni dirigenti comunali coinvolti nell’iter autorizzativo. Un capitolo ancora aperto che, però, non impatta su un’apertura che si può comunque definire storica.

Per alcuni, l’inaugurazione è molto attesa, per altri temuta. La catena nata in Lombardia porta con sè comunque nuove assunzioni (per ora non quantificate).

Il supermercato aprirà le sue porte ai clienti dalle 7.30 del primo giorno di ottobre, mentre alle 11.30 è prevista l’inaugurazione ufficiale alla presenza del sindaco di Forlì Gian Luca Zattini.