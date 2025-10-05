Essenza di Prodigi: festival dedicato ai monologhi

Stasera la Fabbrica delle Candele si trasforma nel palcoscenico di una delle rassegne più attese dagli amanti del teatro: la quarta edizione di ‘Essenza di Prodigi – Città di Forlì’, il festival nazionale a ingresso gratuito è interamente dedicato alla forma del monologo, con l’obiettivo di riscoprire la forza autentica della parola scenica. La manifestazione è organizzata da FO_Emozioni, rete che riunisce 11 gruppi teatrali, in collaborazione con il Comune di Forlì. A rendere il festival ancora più speciale è la presenza della Giuria Giovani (nella foto), composta da ragazzi e ragazze che valuteranno i monologhi in gara. Un segno distintivo della rassegna, pensato per avvicinare le nuove generazioni al teatro e stimolare un approccio critico e partecipato.

La serata prenderà il via alle ore 18 con Carmine Bianco in ‘Silvano che visse nella balena’ (Gruppo Giano Teatro), parabola di resilienza sospesa tra mito e quotidiano. Alle 18.30 Lucia German porterà in scena ‘Edith Piaf: sul palco della vita’ (Stropula Cantieri Teatrali), seguita alle 19 da Marco Mancini in ‘Resti’ (Quinte Strappate), mosaico poetico tra memoria e rinascita. Alle 19.30 sarà la volta di Laura Andrian con ‘Medea: una tragedia del nome’ (Piccolo Teatro M. Tartarotti), rilettura intensa e attuale del mito classico. La chiusura è affidata, alle 20, a Silvia Garagnani con ‘La Croix’ (Modesta Compagnia dell’Arte), un monologo che intreccia fede, sacrificio e simbolismo, aprendo il sipario a una riflessione universale sulla spiritualità contemporanea. Cinque interpreti, cinque storie, cinque viaggi interiori: ‘Essenza di Prodigi – Città di Forlì’ si conferma come un appuntamento prezioso per scoprire nuovi talenti e restituire centralità al teatro di parola. Una serata dove emozioni e pensiero si intrecciano, ricordando a tutti la magia insostituibile dell’incontro tra attore e spettatore.

Sofia Vegezzi