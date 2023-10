Domani nella sala del Regno dei Testimoni di Geova di via Pietro Nenni 4 (la mattina alle 10, e poi alle 17) e in via Macero Sauli 15A alle 10 e alle 15.15, si parlerà di "cosa vuol dire essere pazienti". Ci sarà anche una conferenza di 30 minuti basata sulla Bibbia. Previsti interventi del pubblico.