Estate, 12mila euro per la rassegna

Entro le ore 12 del 2 maggio scade il termine per presentare la domanda della dichiarazione di interesse per l’affidamento della direzione e organizzazione degli spettacoli della rassegna ‘Predappio vive l’Estate 2023’, promossa dall’amministrazione comunale di Predappio. Tale domanda va inoltrata all’ufficio protocollo del Comune di Predappio di piazza Sant’Antonio 3 (47016 Predappio), per mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna diretta al medesimo ufficio protocollo. E’ ammessa la consegna a mezzo corriere, che è equiparata alla consegna per posta e, pertanto, deve necessariamente rispettare il medesimo termine di arrivo all’ente. Farà fede la data del timbro di arrivo dell’ente.

"Il presente avviso – si legge in una nota – non vincola l’amministrazione comunale, che si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento del servizio per motivi di pubblico interesse o perché nessuna offerta risulta congrua in relazione all’oggetto del contratto".

Il responsabile del procedimento è il dirigente dell’area demografica-settore cultura, turismo, sport e tempo libero, Milena Rossi. Avviso e relativi allegati sono pubblicati all’albo pretorio dell’Ente e sul sito del Comune (www.comune.predappio.fc.it). Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio cultura turismo - Istr.amm. Sabrina Nanni (tel. 0543.921766 ed email: [email protected]).

L’anno scorso l’organizzazione della rassegna ‘Predappio vive l’estate 2022’ fu affidata al Teatro delle Forchette, come ormai avviene da una decina d’anni. Per organizzare la rassegna, l’amministrazione comunale ha messo a diposizione un contributo di 12.100 euro. Una volta assegnato l’incarico, sarà preparata e presentata la programmazione degli eventi estivi.

Quinto Cappelli