Estate al via. E l’arte si costruisce in piazza

È tutto pronto per l’edizione 2025 di ‘Predappio vive l’estate’. "Musica dal vivo, approfondimenti storico-artistici, enogastronomia, cinema, spettacoli per le famiglie e altri appuntamenti ormai tradizionali – spiega il sindaco Roberto Canali – saranno la cifra di un’estate speciale, arricchita anche dalle celebrazioni per il centenario della fondazione del paese". Il cartellone è stato messo a punto dall’amministrazione comunale in collaborazione con il ‘Teatro delle Forchette’. Spiega l’assessora alla cultura, Veronica Bevacqua: "I motori della rassegna si accenderanno sulle note pop/funk dei Malibu, in concerto domani alle 21 in piazza Garibaldi. La musica della band, un’originale fusione di pop e funk con influenze che spaziano dalle hit degli artisti più iconici alle ultime tendenze della scena contemporanea, sarà accompagnata dalle delizie dello stand Manicarretto Foodtruck".

Dal 16 al 23 giugno, sarà poi la volta dei giochi, gare sportive rionali e sfide goliardiche della manifestazione ‘Viale-Pescaccia’. Si passa poi all’evento culturale ‘Quanta Storia’, il 24 giugno alla chiesa di Sant’Agostino in Rocca d’Elmici per presentare le nuove ricerche sull’antico edificio religioso e sui suoi affreschi. Mercoledì 25 ci si sposta a Rocca delle Caminate per un omaggio in musica alla Swinging London degli anni ’60, eseguito dal trio elettro-acustico dei Savile Row. Alle sonorità Brit/Swing del gruppo si unirà anche la possibilità di degustazione. Ricco il programma di luglio, che si aprirà alla Rocca delle Caminate, venerdì 4 con ‘Vallfestival’. Si proseguirà con lo spettacolo per bambini e famiglie ‘Pollicina’ (compagnia Gruppo Panta Rei) venerdì 11 a San Savino. La settimana da lunedì 14 a domenica 20 luglio sarà dedicata al grande evento artistico partecipativo promosso in occasione del centenario della fondazione di Predappio, con la costruzione, in piazza Garibaldi, di una struttura monumentale in cartone, ispirata a un edificio della cittadina sorto tra il 1925 e il 1929, sotto la guida dell’artista francese Olivier Grossetête.

La Consulta dei Giovani sarà impegnata in una serata di cinema all’aperto il 25 luglio nel parco di palazzo Varano, mentre il 30 in piazza Garibaldi si esibirà la band ‘Sfoja Lorda’. Le manifestazioni di agosto coinvolgeranno Fiumana e Predappio, mentre in settembre saranno protagonisti circo, danza, giochi di fuoco e tanto altro con gli artisti di strada: giovedì 4 settembre con ‘Fiumana Buskers’, culminando il giorno seguente con ‘Predappio Buskers’. Per tutta l’estate, nell’Area Sportiva di San Savino, il Gruppo Sportivo locale organizzerà eventi di intrattenimento. Lo stesso avverrà nell’Area verde di Fiumana e in piazza Cavour a Predappio Alta, a cura delle rispettive Pro loco.

Quinto Cappelli