Estate alla Rocca. Eventi e spettacoli, cercansi associazioni

L’estate è già nell’aria: il Comune, per integrare la programmazione di eventi e spettacoli della rassegna ’Arena Rocca estate’, che si svolgerà dal 14 giugno al 31 agosto presso la rinnovata Rocca di Ravaldino, ha pubblicato un avviso per l’inoltro di manifestazioni di interesse a cui si può aderire, compilando un modulo dedicato, fino a lunedì.

Anche quest’anno la volontà dell’assessorato alla cultura è quella di costruire il cartellone estivo con la partecipazione e il contributo artistico di enti e associazioni del territorio.

Le proposte potranno spaziare dal campo della musica a quello della danza, da quello del teatro fino alle declinazioni più moderne del cinema e del cabaret. Gli interessati avranno a disposizione gratuitamente service audio e luci, schermo senza proiettore, servizio di hostess, servizio pulizie, un palco di 10 metri per 8 con copertura, 300 sedute e il piano della sicurezza.

"In questo modo – afferma il vicesindaco con delega alla cultura, Vincenzo Bongiorno – si crea una virtuosa collaborazione tra pubblico e privato, per assicurare un ventaglio di proposte il più variegato e ampio possibile, che sappia anche valorizzare la vivacità artistica di cui sono ricche Forlì e il territorio. Il tutto all’interno della meravigliosa Rocca di Ravaldino, luogo identitario e suggestivo, – conclude l’amministratore – recentemente restaurato e messo in sicurezza dopo diversi anni di abbandono".

Tutta la modulistica necessaria per inviare la propria manifestazione d’interesse è consultabile e scaricabile al seguente link: https://www.comune.forli.fc.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=86685.

La domanda, con relativo modulo allegato, dovrà essere inviata all’indirizzo mail: eventiculturali@comune.forli.fc.it. Allo stesso indirizzo mail si può scrivere per chiedere maggiori informazioni.