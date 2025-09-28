Estate, bilancio positivo. Il Comune stima 75mila presenze: "Cultura ed eventi, grande vivacità"

A Forlì in estate non c’è nessuno? Non proprio: nel corso dei mesi estivi, infatti, in centro storico si sono registrate oltre 75mila presenze, secondo le stime diffuse ieri dal Comune. Ad attrarre di più, come da tradizione, senz’altro sono stati i Mercoledì in Corso (18mila presenze totali) ma ha giocato un ruolo importante anche il ricco cartellone della Rocca di Ravaldino, che ha fatto registrare 14.406 accessi.

La musica fa la parte del leone. Al concertone di Radio Bruno del 2 luglio hanno preso parte 9mila persone e alla Notte Rosa di venerdì 20 giugno, con gli Eiffel 65, altre 6mila. La ‘due giorni’ del liscio Cara Forlì a inizio settembre, invece, ha fatto da collettore per 3mila persone in due giorni. Con oltre 3.500 presenze, invece, la Fabbrica Estate ha rafforzato il proprio ruolo di cantiere della creatività giovanile, mentre la nuova Biblioteca Saffi, presso Palazzo Romagnoli in via Albicini, nei tre mesi estivi ha registrato 11.445 accessi. Le rassegne d’arte e di cultura, ‘Storie di Forlì’, ‘C’è un Canova in più in città’ ed ‘Esplora Forlì’ hanno attirato rispettivamente 610, 1.208 e 300 visitatori, a cui vanno aggiunte le 2.000 presenze alla Rassegna Extraterrestre presso ExATR e altre 1.800 ai concerti di Emilia-Romagna Festival. Il ‘Giardino Giò’, il nuovo set di incontri letterati allestito nella piccola area verde davanti all’Hotel della Città, è piaciuto a oltre 1.000 forlivesi. Infine, la storica corsa d’auto d’epoca Mille Miglia (il 20 giugno) ha attirato in centro storico circa 3.000 persone.

"I numeri ci dicono – afferma Vincenzo Bongiorno, vicesindaco con delega al Centro storico e alla Cultura – di quanto sia stata vivace e partecipata l’estate nel cuore della città. La leva culturale, fatta di momenti conviviali, spettacoli, incontri, visite guidate con la valorizzazione del patrimonio, così come la costante proposta di iniziative per le famiglie, sono elementi decisivi per fare in modo che il centro storico sia sempre più frequentato. È un trend positivo che migliora, nel tempo, la percezione di un luogo".

Una tessera dell’estate forlivese è stata certamente lo sport: "Crediamo moltissimo nel potenziale del nostro centro storico – le parole dell’assessore allo sport Kevin Bravi –, ecco perché lo abbiamo scelto, durante tutta l’estate, per numerose iniziative pubbliche all’aria aperta, coinvolgendo le nostre famiglie, le scuole, le associazioni e tantissimi giovani e appassionati. Il risultato è stato straordinario. Migliaia di forlivesi ma anche tanti turisti hanno scoperto o riscoperto il fascino del nostro centro storico".

Un successo decretato anche da alcuni eventi specifici, come il concerto di Radio Bruno: "I grandi eventi hanno rappresentano quell’accento in più di un’estate indimenticabile, ricca di proposte e iniziative per tutti i gusti e tutte le età – commenta Andrea Cintorino, assessora ai Grandi Eventi –. Nel 2026 replicheremo la stessa formula vincente, con l’obiettivo di regalare ai forlivesi, ma non solo, serate di puro e sano divertimento nel cuore della nostra bellissima città".

Bilancio positivo anche per la Fabbrica delle Candele, un luogo che "ha contribuito a riscaldare l’atmosfera estiva del nostro centro storico, rafforzando la sua vocazione come spazio pubblico per la produzione e la diffusione della creatività giovanile – le parole dell’assessora alle Politiche Educative Paola Casara –. Giunto alla quinta edizione, questo progetto ha saputo rinnovarsi ed espandersi, coinvolgendo sempre più giovani e offrendo loro occasioni di espressione, confronto e crescita".