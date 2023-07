Estate da bollino rosso "Siamo al picco con 40 gradi E poi temperature ancora alte"

di Gianni Bonali

Un girone infernale, tra Cerbero e Caronte. Nel Forlivese come un po’ in tutta Italia, infatti, si sta vivendo un’estate rovente, con la terza ondata di calore che tocca in questa fase la sua temperatura più alta: 40 gradi. Per oggi infatti è diramata l’allerta arancione in città (gialla invece in collina). "Ma oltre al picco in questione – spiega Pierluigi Randi, presidente Ampro (l’Associazione meteo professionisti) e tecnico certificato –, il forte caldo si farà sentire fino a metà della prossima settimana, con temperature ancora a 35 gradi di massima e nessuna precipitazione prevista". Bollino rosso quindi in città e "nella Romagna interna, distante dalla costa e dalle brezze marine", con le minime elevate e le temperature medie costantemente superiori alla norma.

"Un caldo e uno scenario decisamente anomalo – prosegue Randi –, anche se il 23 luglio dell’anno scorso Forlì raggiunse i 39,8 gradi di massima". Ma il fattore preoccupante è che tutta l’area del Mediterraneo è colpita da questi fenomeni estremi, con ricadute psico-fisiche significative sulla salute delle persone, soprattutto bambini e anziani. "Il riscaldamento globale – precisa il meteorologo – è purtroppo una realtà e la situazione in essere non si è mai vista. Anche in passato si verificavano periodi di 3-4 giorni con temperature alte, ma non della durata attuale, con uno spazio temporale così protratto".

Il 4 agosto 2017 la stazione meteo di Forlì aeroporto fece segnare, per esempio, 43 gradi, ma fu un episodio. "Il monitoraggio delle temperature in città è attivo dal 1930, con una sospensione nel periodo del 194445 dovuta ai bombardamenti alleati sugli edifici strategici della città". Ai fenomeni climatici stagionali con arrivo di perturbazioni cicliche, si sommano gli effetti dei gas emessi dall’uomo che dovrebbero far aumentare la temperatura anche nel 2024. "Ci sono voluti secoli – afferma Randi – per far crescere la temperatura di un grado, mentre adesso il fenomeno è andato accelerando in maniera preoccupante e in meno di cento anni i valori sono cambiati. E’ la rapidità il fattore critico, siamo vulnerabili e tutto il Mediterraneo è una zona ‘hot spot’, con un effetto domino in corso su tutti i territori, forlivese compreso. Le ondate di calore in passato avevano una durata di pochi giorni, attualmente invece siamo intorno ai 15-20 giorni. In più abbiamo perso il 25% delle precipitazioni nel periodo che va dal 2000 al 2023, con la necessità quindi di un maggior fabbisogno di acqua".

I fenomeni atmosferici avvenuti nel maggio scorso, come l’alluvione, per esempio, che ha devastato ampie zone della Romagna è quello che si chiama "colpo di frusta: periodi di siccità seguiti da fenomeni piovosi violenti". In prospettiva futura questi episodi "si ripresenteranno, magari non con l’intensità riscontrata, ma in uno scenario – conclude Randi – che esce comunque dalla normalità".