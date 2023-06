Estate da rilanciare F.A.: "Compagnie, manca personale Rinforzi sulle rotte"

di Fabio Gavelli

"Occorre far cessare subito i disagi ai passeggeri in aeroporto e anche in questa ottica procederemo a una riprogrammazione, il che vorrà dire aumentare la capacità sulle rotte più richieste e diminuire le altre". Ad Andrea Gilardi, direttore commerciale di Forlì Airport, la società di gestione del Ridolfi, abbiamo chiesto quali iniziative si stanno mettendo in campo per ovviare ai problemi emersi in questo primo scorcio di stagione.

Gilardi, da parte della compagnia aerea Aeroitalia si indica in Air Connect, che fornisce a nolo aerei e personale, la responsabilità di ritardi e cancellazione. Come potete intervenire?

"In questa fase stiamo lavorando a quattro mani con Aeroitalia per risolvere le questioni, non mi interessa attribuire colpe. Tuttavia va chiarito che il contratto che abbiamo è con Aeroitalia, che a sua volta ha un rapporto con Air Connect, compagnia da loro scelta. Formalmente però la responsabilità dei voli resta in capo a Aeroitalia, che mantiene i codici di volo".

Perché accadono questi inconvenienti?

"Le poche cancellazioni sono state dovute a un guasto, poi riparato. In generale, c’entra la carenza di aeromobili, ma il problema maggiore, che non abbiamo solo all’aeroporto di Forlì, è trovare il personale. Durante la pandemia le compagnie hanno tagliato e ora, con la ripresa del traffico aereo, sono sotto organico come staff. Le società si contendono piloti e hostess ed è capitato anche a chi opera su Forlì di ricevere dimissioni, con una telefonata, da operatori che sono stati ingaggiati altrove, magari per 100 euro in più. Tutto ciò ha delle ripercussioni sull’organizzazione".

Quali provvedimenti adotterete?

"Stiamo mettendo a punto con Aeroitalia un piano operativo straordinario sulle rotte estive, che presenteremo, assieme ad altre novità, martedì sera al Bagno Fantini di Cervia, in occasione dell’evento ’Summer Vibes’".

Vuol dire che toglierete alcune destinazioni?

"No, l’idea è di incrementare l’operatività su alcune rotte più richieste, come Lampedusa, Zante e Cefalonia e alleggerire altre che funzionano meno".

La stagione estiva è alle porte: come vanno le prevendite?

"Dal 17 giugno fino a settembre abbiamo già 25mila biglietti venduti".

Come considerate questo dato?

"Senz’altro discreto, ma vogliamo fare meglio, ci sono ampi margini".

Altre strategie in vista?

"La Romagna e Forlì in particolare stanno vivendo un momento difficile a causa dell’alluvione e ci rendiamo conto che in questa fase, per tante persone, le vacanze non possono essere il primo pensiero. Anche per questo, la prossima settimana presenteremo alcune promozioni".

Il maggior numero di voli giornalieri in estate al Ridolfi potrebbe portare a maggiori ritardi?

"Mi auguro proprio di no, tutto dovrà filare liscio. Ora si tratta di dare risposte operative, ma a tutela del passeggero ricordo che c’è il regolamento europeo 261 che stabilisce in modo chiaro tutte le modalità".