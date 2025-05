Estate di musica e arte con la Pro loco di Meldola

L’estate è alle porte e a Meldola saranno numerose le iniziative messe in campo dalla Pro loco per allietare le giornate e le serate dei cittadini ritrovando lo spirito di comunità. Si riparte nel mese di giugno con due rassegne consolidate ed apprezzate come ‘R’Estate in paese 25’ e ‘Roccambolesca. Festival dell’arte’, organizzate dalla Pro loco di Meldola in collaborazione con il Comune, l’Unpli, Visit Romagna e il sostegno di attività ed aziende del territorio.

Si parte martedì alle 18,30 con ‘Red carpet . Calici in piazza’ nel centro storico e in piazza Orsini, con la musica degli Amarcord Swing e Seveneven, una degustazione dei vini locali a cura di Ais Romagna e dei prodotti di qualità del territorio (miele, olio, insaccati e formaggi) a cura di Campagna Amica Forlì-Cesena. Contemporaneamente, anche l’esposizione d’arte contemporanea a cura degli artisti di Roccambolesca, food trucks, mercatino hobbisti e, dalle 19, apertura serale del Museo di Ecologia - Centro visitatori ‘Mirco Bravaccini’, con il direttore Giancarlo Tedaldi.

Si continua con lo stesso schema ed orari martedì 10, con l’esibizione delle scuole di ballo (Adoro Salsavelada- Dream Dance School Asd – My Dream Asd e New Dance Club), mentre martedì 17 con ‘Musica e Motori con i gruppi musicali Drama, Jolie & Co, Seveneven e Sold Out. Saranno presenti anche gli artisti di Roccambolesca, mercatini hobbisti e food trucks.

‘Roccambolesca’ debutterà invece il 20 giugno. "È il simbolo della città, grazie alle sue pitture, sculture e fotografie – commenta il presidente della Pro loco Davide Zattini -. Quest’anno sarà arricchita dalla presenza di 40 artisti, in una rassegna curata dalle Gallerie ‘Denis Jovanovic Romagnoli’ su progetto Exba Milano e ‘Trend Art Gallery’. L’inaugurazione avverrà alle 18 venerdì 20 giugno con la critica d’arte Lia Briganti, cui seguiranno apericena e ristorazione a cura dei nostri volontari. Si continua il 21, 22, 27, 28 e 29 giugno con prenotazione tavoli (solo per gruppi al 340.7501002). Tutte le sere musica e spettacoli ad ingresso libero. Lo sforzo da parte nostra è notevole – aggiunge il presidente – e ne approfitto per ringraziare i componenti del consiglio, i volontari e naturalmente l’amministrazione comunale, le associazioni e i sostenitori".

Oscar Bandini