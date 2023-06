’Estate insieme’ coinvolge tutto il paese

All’inaugurazione di ‘Estate insieme’ per ragazzi e giovani nel Campo parrocchiale o ex cortile delle suore, c’era tutta Dovadola lunedì sera. L’iniziativa è della parrocchia Sant’Andrea e dell’Associazione genitori, col patrocinio del Comune. Ma alla risistemazione del Campo parrocchiale, un ampio cortile che fu delle suore nel centro storico, detto anche ‘Arena di viale Zauli’, hanno partecipato tutte le associazioni del paese: Associazione genitori, Associazione Tartufando, Akim, Avis, Caffè Antica Osteria, Croce Rossa, Gruppo Fuoristrada Jeep, Forno Cappelletti, Forno Biondi, Gurioli Luciano, Lombini Antonio, Partesa Carlo Ragazzini, Partesa Francesco Schiumarini, San Vincenzo, Savini Andrea, Trasporti Fagnoli. Commenta il parroco, don Giovanni Amati: "Non avrei mai immaginato che il paese partecipasse così in massa all’iniziativa, segno evidente che il problema educativo dei ragazzi e dei giovani è molto sentito da tutti".

Per ora nel Campo parrocchiale si svolgeranno dalle 19.30 alle 22 le seguenti attività sportive e giochi per bambini e ragazzi, con l’assistenza di adulti e volontari di ‘Estate Insieme’: lunedì e giovedì basket, martedì attività per i ragazzi più grandi, mercoledì serata a sorpresa (film, giochi, tombola, ecc.), oltre a ping pong, calciobalilla, pallavolo e calcetto. "Le serate – sottolinea don Giovanni – sono aperte a tutti". Al taglio del nastro, il sindaco Francesco Tassinari ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa, "come segno di speranza e ripresa, in un momento difficile della comunità, colpita da alluvione e frane, quando stava lentamente uscendo dalla pandemia". E il parroco don Giovanni ha aggiunto: "L’iniziativa cerca di rispondere ad una necessità molto sentita in paese di avere un luogo dove si possono trovare insieme i bambini, i ragazzi e i giovani, non solo per giocare, che è importantissimo, ma anche per imparare a stare insieme e approfondire temi culturali e l’esperienza di fede".

A questo proposito, don Giovanni e il collaboratore don Rudy Viscarra raccontano di essere appena tornati da una "bellissima esperienza di campo estivo di una settimana realizzato sulle Dolomiti, a Moena, con 60 ragazzi e famiglie di Rocca San Casciano, Portico, Bocconi e San Benedetto in Alpe". La serata inaugurale si è conclusa con una cena, preparata da vari volontari delle associazioni locali, in un bel clima di festa, con bambini e ragazzi impegnati nei giochi e i genitori contenti di "trovarsi insieme nella formazione condivisa dei figli".

Quinto Cappelli