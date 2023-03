"Estetiste, sì al lavoro anche a domicilio"

Semplificazione delle procedure che le attività economiche devono sobbarcarsi per poter svolgere il proprio lavoro: questo l’intento che Comune e associazioni di categoria si erano dati quando, un anno e mezzo fa, si sono messe attorno a un tavolo per dare l’avvio alla ‘Revisione del testo unificato delle norme regolamentari in materia di attività economiche’. Testo che è giunto ieri nella seduta congiunta fra la seconda commissione (attività economiche) e la commissione per la verifica delle procedure amministrative.

"Un lavoro portato avanti tutti insieme – lo ha così presentato in apertura l’assessore alle attività produttive, Paola Casara – fra gli uffici e le associazioni di categoria, con cui ci siamo incontrati decine di volte in questo anno e mezzo. Abbiamo rivisto tutto il Codice VI, che era stato approvato nel 2014 e che ha poi avuto vari aggiustamenti, tanto che abbiamo reputato di dover mettere ordine, anche sulla scia dei cambiamenti dei vari regolamenti che si sono susseguiti in questi anni a tutti i livelli. Soprattutto andando a semplificare, per quanto possibile, le norme e le regole per le attività economiche. Una revisione sostanziale che avrà importanti ricadute per mercati, fiere, taxi, estetiste e tante altre attività".

Per esempio, acconciatori ed estetiste potranno lavorare anche a domicilio del cliente, purché in maniera sporadica: è questo un tentativo di frenare l’abusivismo. Si è aperta poi la possibilità di disporre di licenze per i taxi temporanee o stagionali a seconda delle richieste per eventi o stagioni turistiche. Il testo, ora, passerà al vaglio del consiglio comunale per la definitiva approvazione.

Matteo Bondi